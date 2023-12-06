COMINBANK запустив просвітницьку ініціативу для дітей про історичне коріння України

В столичному музеї "Становлення української нації" відкривається цикл екскурсій для дітей. Можливість безоплатного відвідування музею та поглиблення знань про історію України надала команда COMINBANK.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку з нагоди його 30-річчя.

Голова Правління Тетяна Путінцева, коментуючи ініціативу, наголосила, що цим проектом банк "здійснює свій внесок у поширення правдивого історичного знання серед молодого покоління, щоб історична правда стала непохитною фортецею проти ворожої пропаганди".

Акціонер банку Стефан Пол Пінтер, який прибув до Києва з Лондона, під час прес-брифінгу заявив, що для нього велика честь бути частиною процесу, коли банк підтримує Україну, її захисників і український народ.

"Мої друзі живуть у різних куточках світу. Вони знають, що я - акціонер українського банку. І дивуються, коли чують, що банк наразі не просто функціонує, а робить це добре, розвивається, відкриває нові філії, покращує послуги, сервіси для клієнтів і все це посеред жахливої війни. Любі незламні українці, сьогодні користуюся нагодою і хочу вам за все подякувати", - додає Стефан Пінтер.

Просвітницька ініціатива націлена на школярів серед яких - діти військовослужбовців, учні з числа внутрішньо переміщених осіб, підопічні благодійного фонду ONUKY. Саме з них будуть сформовані групи для відвідування експозиції музею.

Під час презентація циклу екскурсій для групи школярів до музею "Становлення української нації" (фото: прес-служба банку)

Нагадаємо, проекти корпоративної соціальної відповідальності COMINBANK об’єднуються навколо концепції DOBROKOLO, яка включає декілька напрямків допомоги.

На постійній основі банк підтримує один із військових шпиталів, спільно із фондом ONUKY допомагає дітям, літнім людям і вимушеним переселенцям, розвиває культуру корпоративного волонтерства.