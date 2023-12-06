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COMINBANK запустил просветительскую инициативу для детей об исторических корнях Украины

Среда 06 декабря 2023 16:31
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COMINBANK запустил просветительскую инициативу для детей об исторических корнях Украины Фото: COMINBANK запустил просветительскую инициативу для детей об исторических корнях Украины (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В столичном музее "Становление украинской нации" открывается цикл экскурсий для детей. Возможность бесплатного посещения музея и углубления знаний об истории Украины предоставила команда COMINBANK.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка по случаю его 30-летия.

Председатель Правления Татьяна Путинцева, комментируя инициативу, подчеркнула, что этим проектом банк "вносит свой вклад в распространение правдивого исторического знания среди молодого поколения, чтобы историческая правда стала твердой крепостью против враждебной пропаганды".

Прибывший в Киев из Лондона акционер банка Стефан Пол Пинтер во время пресс-брифинга заявил, что для него большая честь быть частью процесса, когда банк поддерживает Украину, ее защитников и украинский народ.

"Мои друзья живут в разных уголках мира. Они знают, что я - акционер украинского банка. И удивляются, когда слышат, что банк пока не просто функционирует, а делает это хорошо, развивается, открывает новые филиалы, улучшает услуги, сервисы для клиентов и все это среди ужасной войны. Дорогие несгибаемые украинцы, сегодня пользуюсь случаем и хочу вас за все поблагодарить", - добавляет Стефан Пинтер.

Просветительская инициатива нацелена на школьников среди которых - дети военнослужащих, учащиеся из внутренне перемещенных лиц, подопечные благотворительного фонда ONUKY. Именно из них будут сформированы группы для посещения экспозиции музея.

COMINBANK запустил просветительскую инициативу для детей об исторических корнях Украины

Во время презентации цикла экскурсий для группы школьников в музей "Становление украинской нации" (фото: пресс-служба банка)

Напомним, проекты корпоративной социальной ответственности COMINBANK объединяются вокруг концепции DOBROKOLO, включающей несколько направлений помощи.

На постоянной основе банк поддерживает один из военных госпиталей, совместно с фондом ONUKY помогает детям, пожилым людям и вынужденным переселенцам, развивает культуру корпоративного волонтерства.

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