COMINBANK у трійці лідерів рейтингу соціальної відповідальності

27 березня 2023 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) визначило ТОП-3 банків за рівнем корпоративної соціальної відповідальності. До лідерів даного рейтингу увійшли банки:

1. АТ «КРЕДОБАНК»

2. АТ «КОМІНБАНК»

3. ПуАТ «АКОРДБАНК»

Експерти агентства визнають, що війна є одним із найважчих факторів, які впливають на поточну економічну ситуацію в Україні. Але справедливо зазначити — в Україні банківська система залишається осередком ліквідності і джерелом кредитних ресурсів, що здатні підтримати як Збройні сили України, так і важливі для цивільного населення логістичні та гуманітарні процеси.

Тетяна Путінцева, Голова Правління COMINBANK:

«Від початку повномасштабного вторгнення рівень волонтерського руху та благодійності у країні стрімко зріс і банківський сектор, звісно, не лишається осторонь. З перших днів вторгнення ми активно допомагаємо ЗСУ, адже армія — це наш захист, завдяки якому ми маємо можливість працювати і підтримувати економіку. Другим нашим напрямком є допомога цивільним людям, які опинилися у скруті, внутрішнім переселенцям та дітям, тому що ми визнаємо свою відповідальність перед суспільством і в допомозі бачимо свою місію.

Зараз безупинна допомога нашій армії залишається пріоритетом: щомісяця ми переказуємо кошти військовому госпіталю та працюємо з благодійними фондами. В нашому випадку за 2022 рік така допомога становить мільйони гривень».

Нагадаємо, що наприкінці 2022-го року добрі справи COMINBANKу об’єдналися у системну корпоративну соціальну відповідальність під назвою DOBROKOLO з гаслом — «Добро всім, хто коло тебе».

Відзнака благочинності, яка провадиться банком вже майже 30 років і посилюється з кожним днем, за свідченням команди є цінністю, що об'єднує, мотивує і надихає робити ще більше.

Як проводилося дослідження від «Стандарт-Рейтинг»

В середині березня 2023 року агентство провело дослідження соціальної відповідальності банківського сектору. Вивчались як формальні показники, такі як витрати банків на податок на прибуток, участь банків на ринку військових ОВДП, так і неформальні ознаки соціальної активності, про які заявляли самі банки, а саме: умови для позичальників на час війни, участь у соціальних проектах, гуманітарних місіях, фінансування проектів, пов’язаних з укріпленням оборони міст та переселенням вимушених мігрантів.

Посилання на рейтинг

27 березня 2023 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) визначило ТОП-3 банків за рівнем корпоративної соціальної відповідальності. До лідерів даного рейтингу увійшли банки:

1. АТ «КРЕДОБАНК»

2. АТ «КОМІНБАНК»

3. ПуАТ «АКОРДБАНК»

Експерти агентства визнають, що війна є одним із найважчих факторів, які впливають на поточну економічну ситуацію в Україні. Але справедливо зазначити — в Україні банківська система залишається осередком ліквідності і джерелом кредитних ресурсів, що здатні підтримати як Збройні сили України, так і важливі для цивільного населення логістичні та гуманітарні процеси.

Тетяна Путінцева, Голова Правління COMINBANK:

«Від початку повномасштабного вторгнення рівень волонтерського руху та благодійності у країні стрімко зріс і банківський сектор, звісно, не лишається осторонь. З перших днів вторгнення ми активно допомагаємо ЗСУ, адже армія — це наш захист, завдяки якому ми маємо можливість працювати і підтримувати економіку. Другим нашим напрямком є допомога цивільним людям, які опинилися у скруті, внутрішнім переселенцям та дітям, тому що ми визнаємо свою відповідальність перед суспільством і в допомозі бачимо свою місію.

Зараз безупинна допомога нашій армії залишається пріоритетом: щомісяця ми переказуємо кошти військовому госпіталю та працюємо з благодійними фондами. В нашому випадку за 2022 рік така допомога становить мільйони гривень».

Нагадаємо, що наприкінці 2022-го року добрі справи COMINBANKу об’єдналися у системну корпоративну соціальну відповідальність під назвою DOBROKOLO з гаслом — «Добро всім, хто коло тебе».

Відзнака благочинності, яка провадиться банком вже майже 30 років і посилюється з кожним днем, за свідченням команди є цінністю, що об'єднує, мотивує і надихає робити ще більше.

Як проводилося дослідження від «Стандарт-Рейтинг»

В середині березня 2023 року агентство провело дослідження соціальної відповідальності банківського сектору. Вивчались як формальні показники, такі як витрати банків на податок на прибуток, участь банків на ринку військових ОВДП, так і неформальні ознаки соціальної активності, про які заявляли самі банки, а саме: умови для позичальників на час війни, участь у соціальних проектах, гуманітарних місіях, фінансування проектів, пов’язаних з укріпленням оборони міст та переселенням вимушених мігрантів.

Посилання на рейтинг