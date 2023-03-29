COMINBANK в тройке лидеров рейтинга социальной ответственности

27 марта 2023 г. Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина) определило ТОП-3 банков по уровню корпоративной социальной ответственности. В лидеры данного рейтинга вошли банки:

1. АО «КРЕДОБАНК»

2. АО «КОМИНБАНК»

3. ПуАО КБ «АКОРДБАНК»

Эксперты агентства признают, что война является одним из самых трудных факторов, влияющих на текущую экономическую ситуацию в Украине. Но справедливо отметить — в Украине банковская система остается средоточием ликвидности и источником кредитных ресурсов, способных поддержать как Вооруженные силы Украины, так и важные для украинцев логистические и гуманитарные процессы.

Татьяна Путинцева, Председатель Правления COMINBANK:

«С начала полномасштабного вторжения уровень волонтерского движения и благотворительности в стране стремительно вырос, и банковский сектор, конечно, не остается в стороне. С первых дней войны мы активно помогаем ВСУ, ведь армия — это наша защита, благодаря героям мы имеем возможность работать и поддерживать экономику. Вторым направлением нашей КСВ является помощь гражданским людям в сложном положении, внутренним переселенцам и детям, потому что мы признаем свою ответственность перед обществом и в такой помощи видим свою миссию.

Беспрерывная поддержка нашей армии остаётся приоритетом: ежемесячно мы переводим средства военному госпиталю и работаем с благотворительными фондами. В нашем случае за 2022 год такая помощь составила миллионы гривен».

Напомним, что в конце 2022 года добрые дела COMINBANK объединились в системную корпоративную социальную ответственность под названием DOBROKOLO с лозунгом — «Добро всем, кто рядом».

Такое признание благотворительности банка, по словам команды объединяет, мотивирует и вдохновляет делать еще больше.

Про рейтинг

В середине марта 2023 г. агентство «Стандарт-Рейтинг» провело исследование социальной ответственности банковского сектора. Изучались как формальные показатели, такие как расходы банков на налог на прибыль, участие банков на рынке военных ОВГЗ, так и неформальные признаки социальной активности, о которых заявляли сами банки, а именно: условия для заёмщиков во время войны, участие в социальных проектах, гуманитарных миссиях, финансирование проектов, связанных с укреплением обороны городов и переселением вынужденных мигрантов.

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