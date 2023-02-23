COMINBANK розширює мережу — нове відділення відкрилося в Одесі

АТ «КОМІНБАНК» (COMINBANK) серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт і доводить це конкретними справами. У 2022-му році банк відкрив 16 нових відділень і продовжує зростати.

Сьогодні в Одесі гостинно зустрічає клієнтів вжетретє відділення COMINBANK за адресою — вул. Генерала Бочарова, буд.6.

«Попри війну і виклики, які постали перед нашоюкраїною, Одещина характеризується високоюділовою активністю. Впродовж століть підприємництво легендарної Одеси було і лишається частиною неповторного місцевогоколориту. Зараз також місто потужно працює. Тому відкриття тут ще одного відділенняговорить про нашу готовність зростати і надавати якісні банківські послуги всім, хто не зупиняється заради Перемоги», — коментуєТетяна Путінцева, Голова ПравлінняCOMINBANK.

Навіть на тлі війни банку вдалося посилити статус надійного фінансового партнера. Сьогодні у відділеннях COMINBANK юридичні та фізичні особи можуть отримати весь спектр банківських послуг: у планах команди — надавати якісні фінансові послуги в усіх регіонах України.

У минулому році зростання мережі сприяло й хвилі працевлаштування: понад 150 українців змогли розпочати кар’єру у COMINBANK, команда зросла на 19%. Керівництво банку не допустило жодногоскорочення, спричиненого вторгненням, натомістьзробило все можливе, щоб з’явилися нові робочі місця.

ДОВІДКА

В цьому році COMINBANK відзначатиме ювілей — 30 років роботи на ринку України. Банк увійшов до «25 провідних банків України під час війни».

У грудні 2022 року COMINBANK був одним із перших, хтоприєднався до POWER BANKING — об’єднаної мережібанківських відділень по всій Україні.

Акціонерне товариство «КОМІНБАНК» (COMINBANK) — універсальний банк, зареєстрований НБУ 3 грудня 1993 року, свідоцтво про реєстрацію №219. Кількість відділеньбанку станом на січень 2023 року — 50 по всій Україні, крімтимчасово окупованих територій. COMINBANK є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Власником 100% акцій банку є Стефан Пол Пінтер - засновник та виконавчий директор приватної інвестиційно-банківської та керуючої компанії GML Capital LLP (Лондон, Велика Британія).

АТ «КОМІНБАНК» (cib.com.ua)