RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новое отделение COMINBANK открылось в Одессе

 

АО «КОМИНБАНК» (COMINBANK) в числе тех, кто стабильно удерживает финансовый фронт и подтверждает это конкретными делами. В 2022 году банк открыл 16 новых отделений и продолжает расти.

Сегодня в Одессе гостеприимно встречает клиентов уже третье отделение COMINBANK(адрес: ул. Генерала Бочарова, дом №6).

«Несмотря на войну, данный регионхарактеризуется высокой деловой активностью. Веками предпринимательство легендарной Одессы было и остаётся частью неповторимого местного колорита. И сейчас город продуктивно работает. Поэтому открытие здесь ещё одного отделения говорит о нашей готовности расти и оказывать качественные банковские услуги всем, кто трудится ради Победы», — комментируетТатьяна Путинцева, Глава ПравленияCOMINBANK.

В турбулентное время банку удалось укрепитьстатус надёжного финансового партнёра. Сегодня в отделениях COMINBANK юридические и физические лица могут получить весь спектр банковских услуг: в планах команды предоставлять качественные финансовые услуги в каждомрегионе Украины.

В прошлом году сеть банка расширилась и более 150 украинцев смогли начать карьеру в COMINBANK, команда выросла на 19%.

СПРАВКА

В 2023 году COMINBANK отметит юбилей – 30 лет работы на рынке Украины. Банк вошёл в список "25 ведущих банков Украины во время войны". В декабре 2022 года COMINBANK был одним из первых, кто присоединился к POWER BANKING – объединённой сети банковских отделений по всей Украине.

Акционерное общество "КОМИНБАНК" (COMINBANK) – универсальный банк, зарегистрированный НБУ 3 декабря 1993 года, свидетельство о регистрации №219. Количество отделений банка по состоянию на январь 2023 года – 50 по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. COMINBANK является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Владельцем 100% акций банка является Стефан Пол Пинтер – основатель и исполнительный директор частной инвестиционно-банковской и управляющей компании GML Capital LLP (Лондон, Великобритания).

АТ «КОМІНБАНК» (cib.com.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News