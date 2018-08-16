Comarch - комплексный подход к электронному документообороту

Коммуникация – важнейший элемент любой успешной стратегии. Никакой бизнес не продвинется к устойчивым позициям без постоянного внешнего взаимодействия. Большой поток информации и документации – неотъемлемая часть предпринимательства. Электронный документооборот – это то, что сегодня является панацеей в решении проблемы нагромождения большим объёмом текстовой информации. Сегодня на рынке отвоевывает лидирующие позиции в данной сфере компания Comarch, особенно после блокирования оператора Э-КОМ и захвата баз данных вредоносным вирусом Petya.

Выбор EDI-технологий (Electronic Data Interchange) крупными украинскими ритейлерами – это показательное доказательство эффективности данного вида делового общения.

Ольга Виславных — руководитель отдела консалтинга по решениям EDI на российском и украинском рынках Comarch S.A, поделилась информацией о том, почему важно иметь надежную систему электронного документооборота для рентабельного управления делопроизводством.

По её словам, IT-решения, которые предлагает Comarch EDI, востребованы в секторе FMCG, когда речь идет о программах лояльности, администрировании продаж, и соответственно, электронном документообороте. Этот портал является ценным ресурсом, обеспечивающий максимальную защиту при обмене данными, финансовую экономию и оптимизацию процессуальных моментов в бизнесе. Main idea платформы – беспрерывный обмен документации разного направления, в частности, коммерческой, финансовой и логистической, которая структурируется по подобию документов нормативного формата. Одним из основных принципов работы Comarch EDI является стабильность, что демонстрирует лояльность к платформе более 100 тысячи пользователей.

Компании, которые начинают использовать EDI-технологии, получают сразу ряд существенных преимуществ, таких как полная автоматизация документооборота, что позволяет исключать внешнее вмешательство человека, грамматические ошибки и ошибки в оформлении. Уже эти составляющие дают гарантию поднятия уровня партнерских отношений, реагирования и скорости обмена информации, в частности. Более того, существенно подымается конкурентоспособность компании в связи с удалением возможных «технических застоев».

Но, несмотря на то, что EDI уж более 10 лет бытует в поле зрения украинских компаний, внедрить все достоинства данной платформы смогли далеко не все компании. Большая часть из них остается стоять у начал. Высококвалифицированные специалисты Comarch всегда подходят индивидуально к каждому клиенту и готовы приложить усилия для вывода украинских ритейлеров из застоя.

Ольга Виславных отметила, что на сегодняшний день одним из самых успешных стратегий по внедрению EDI является пример Метро Кеш энд Кэрри Украина. Они первые начали использовать все возможности электронного документа оборота на полную силу, а это внедрение полной цепочки транзакционной документации. Так, все транзакции с поставщиками происходят по средствам электронных документов.

Сегодня в Украине стоит вопрос о необходимости активизации процесса по развитию юридически значимого электронного документооборота. Стоит отметить, что крупные проекты уже есть, но также и есть куда двигаться вперед, особенно в связи с востребованностью омниканальности, что означает необходимость расширения существующих проектов.

Именно Comarch - это та платформа, которая подходит к любому значимому вопросу комплексно и может обеспечить беспрерывный и стабильный внешний электронный документооборот между бизнес-партнерами.

Для уточнения деталей и подключения обращайтесь в службу поддержки Comarch EDI Service Desk по телефону – 0 800 300 142, либо на электронный адрес edi@comarch.com.ua Дополнительную информацию о системе B2B Network и компании COMARCH Вы сможете найти на сайте – https://www.comarchedi.com.ua/