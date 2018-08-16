Comarch - комплексний підхід до електронного документообігу

Комунікація - найважливіший елемент будь-якої успішної стратегії. Ніякої бізнес не просунеться до стійким позиціям без постійного зовнішнього взаємодії. Великий потік інформації і документації - невід'ємна частина підприємництва. Електронний документообіг - це те, що сьогодні є панацеєю у вирішенні проблеми нагромадження великим об'ємом текстової інформації. Сьогодні на ринку відвойовує лідируючі позиції в цій сфері компанія Comarch, особливо після блокування оператора Е-КОМ і захоплення баз даних шкідливим вірусом Petya.

Вибір EDI-технологій (Electronic Data Interchange) великими українськими ритейлерами - це показове доказ ефективності даного виду ділового спілкування.

Ольга Віславних - керівник відділу консалтингу за рішеннями EDI на російському і українському ринках Comarch S.A, поділилася інформацією про те, чому важливо мати надійну систему електронного документообігу для рентабельного управління діловодством.

За її словами, IT-рішення, які пропонує Comarch EDI, затребувані в секторі FMCG, коли мова йде про програми лояльності, адмініструванні продажів, і відповідно, електронний документообіг. Цей портал є цінним ресурсом, що забезпечує максимальний захист при обміні даними, фінансову економію і оптимізацію процесуальних моментів в бізнесі. Main idea платформи - безперервний обмін документації різного спрямування, зокрема, комерційної, фінансової та логістичної, яка структурується за подобою документів нормативного формату. Одним з основних принципів роботи Comarch EDI є стабільність, що демонструє лояльність до платформи більше 100 тисячі користувачів.

Компанії, які починають використовувати EDI-технології, отримують відразу ряд істотних переваг, таких як повна автоматизація документообігу, що дозволяє виключати зовнішнє втручання людини, граматичні помилки і помилки в оформленні. Уже ці складові дають гарантію підняття рівня партнерських відносин, реагування і швидкості обміну інформацією, зокрема. Більш того, істотно піднімається конкурентоспроможність компанії в зв'язку з видаленням можливих «технічних застоїв».

Але, не дивлячись на те, що EDI вже більше 10 років існує в поле зору українських компаній, впровадити всі переваги даної платформи змогли далеко не всі компанії. Велика частина з них залишається стояти біля початків. Висококваліфіковані фахівці Comarch завжди підходять індивідуально до кожного клієнта і готові докласти зусиль для виведення українських рітейлерів із застою.

Ольга Віславних зазначила, що на сьогоднішній день одним з найбільш успішних стратегій щодо впровадження EDI є приклад Метро Кеш енд Керрі Україна. Вони перші почали використовувати всі можливості електронного документа обороту на повну силу, а це впровадження повного ланцюжка транзакционной документації. Так, всі транзакції з постачальниками відбуваються за коштами електронних документів.

Сьогодні в Україні стоїть питання про необхідність активізації процесу з розвитку юридично значущого електронного документообігу. Варто відзначити, що великі проекти вже є, але також і є куди рухатися вперед, особливо в зв'язку з затребуваністю омніканальності, що означає необхідність розширення існуючих проектів.

Саме Comarch - це та платформа, яка підходить до будь-якого значимого питання комплексно і може забезпечити безперервний і стабільний зовнішній електронний документообіг між бізнес-партнерами.

Для уточнення деталей і підключення звертайтеся в службу підтримки Comarch EDI Service Desk по телефону - 0 800 300 142, або на електронну адресу edi@comarch.com.ua Додаткову інформацію про систему B2B Network і компанії COMARCH Ви зможете знайти на сайті - https://www.comarchedi.com.ua/