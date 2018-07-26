Comarch EDI – необходимость в Вашем бизнесе

На сегодняшний день успешная бизнес-стратегия не обходится без постоянной коммуникации компаний с контрагентами, что сопровождается анализом большого масштаба нормативных и договорных документов. Как правило, это требует немалых финансовых ресурсов и времени. Поэтому отличным выходом является переход на электронный документооборот. В связи с санкционированием некоторых операторов, таких как Э-КОМ и распространением поражающих операционную систему вирусов на подобии Petya, посредством ПО компании другого оператора услуг электронного документооборота, обострилась необходимость в эффективной и беспрерывной защите коммерческих данных. Почти не имея аналогов, на украинском рынке достойно хорошо себя проявила Comarch EDI, позиционирующая себя как компания, которая гарантирует стопроцентную защиту, гибкость и индивидуализированный подход к каждому клиенту. Большинство ритейлеров в Украине давно используют в своей работе EDI-технологий. Показательным примером являются такие из них, как: «МЕТРО Кеш энд Керри Украина», «Ашан», «Велика Кишеня», «Таврия В», WOG, «АТБ-маркет», Watsons, «Караван» и многие другие.

Не обошла система электронного обмена данных и крупнейших украинских производителей, таких как: Roshen, «Конти», «Ласунка», «Санта Бремор», «Славутич».

Интегрируя инновационные IT-системы для бизнеса, Comarch EDI позволяет компаниям существенно сократить свои расходы, ускорить и обезопасить обмен информацией, оптимизировать цепочку поставок и поддерживать эффективный коннектинг между партнерами.

Данная платформа берет на себя полную ответственность за контроль всего процесса передачи и анализа документов, проводя также мониторинг статусов документации: отправление, прочтение и так далее. Именно EDI обеспечивает своевременную и точную передачу электронной документации между партнерами. При этом, гарантируется максимальная безопасность, достоверность и конфиденциальность. Эти основные постулаты являются базисом работы компании Comarch, что оценили уже более 60% успешных и масштабных украинских бизнес-игроков. Охватывая самые важные экономические отрасли, такие как банковское дело, финансы, телекоммуникации, госуправления, коммунального хозяйства и страхования, компания становится ещё более востребованной на рынке. Более 3 тысяч клиентов в Украине достойно оценили эффективность и доступность работы облачных технологий, что существенно помогает экономить и иметь беспрерывную связь в В2В сегменте.

Что получают пользователи Comarch EDI?

валидация данных;

соединение и дополнения данных из разных документов;

трассировку документов;

сотрудничество с международной некоммерческой организацией по стандартизации GS1;

конвертирование документов в заданные форматы и прочее.

С какими документами работает Comarch?

Заказ (order), ответ на заказ (ordrsp), уведомление об отгрузке (desadv), уведомление о принятии (recadv), накладная (delnote), каталог товаров (prodcat).

В сфере торговли это: информация об участнике (partin), уведомление о возврате (retann) инструкция по возврату (retins), отчет о продажах (slsrpt), отчет о запасах (invrpt), контроль уровня запасов, предложение заказа (order proposal)

В сфере логистики: инструкция перевозчику (iftmin), уведомление о прибытии (iftman), инструкция по обработке груза/ товаров (hanmov), инструкция по отгрузке (insdes), запрос состояния заказа (ostenq), состояние заказа (ostrpt)

В сфере финансов: счет-фактура (invoic), коммерческий диспут (comdis), уведомление о денежном переводе (remadv), сводное сообщение о платежах (coacsu).

Подитоживая, стоит отметить, что с Comarch EDI Вы получаете сервис, который абсолютно:

Легальный – все права подтверждены надлежащим образом в соответствии с законодательством Украины; Выгодный – никаких лишних бумаг и затрат на них; Быстрый – всё происходит в считанные секунды по средствам онлайн-связи; Надежный – все важные данные ни в коем случае не рассекречиваются и сохраняют полную конфиденциальность.

Для уточнения деталей и подключения обращайтесь в службу поддержки Comarch EDI Service Desk по телефону – 0 800 300 142, либо на электронный адрес edi@comarch.com.ua.

Дополнительную информацию о системе B2B Network и компании COMARCH Вы сможете найти на сайте – https://www.comarchedi.com.ua/