Comarch EDI - необхідність у вашому бізнесі

На сьогоднішній день успішна бізнес-стратегія не обходиться без постійної комунікації компаній з контрагентами, що супроводжується аналізом великого масштабу нормативних та договірних документів. Як правило, це вимагає значних фінансових ресурсів і часу. Тому відмінним виходом є перехід на електронний документооборот. У зв'язку з санкционированием деяких операторів, таких як Э-КОМ і поширенням атакуючих операційної системи вірусів на подібність Петя, за допомогою ПО іншого оператора послуг електронного документообігу, загострилася необхідність у ефективній і безперебійній захищені комерційних даних. Почти не имея аналогов, на українському ринку достойно добре себе показав Comarch EDI, позиціонуючи себе як компанія, яка гарантує 100% захист, гнучкість та індивідуалізований підхід до кожного клієнта. Більшість ретейлеров в Україні давно використовують у своїй роботі EDI-технології. Показательным примером є такі з них, як: «МЕТРО Кеш і Керрі Україна», «Ашан», «Велика Кишеня», «Таврія В», ВОГ, «АТБ-маркет», Уотсони, «Караван» та багато інших.

Не обшла систему електронного обміну даними та найбільшими українськими виробниками, такими як: Рошен, Конти, Ласунка, Санта Бремор, Славутич.

Інтеграючи інноваційні IT-системи для бізнесу, Comarch EDI дозволяє компаніям істотно скоротити витрати, прискорити та забезпечити обмін інформацією, оптимізувати поставки товарів і підтримувати ефективне коннектування між партнерами.

Дана платформа бере на себе повну відповідальність за контроль всього процесу передачі та аналізу документів, проводячи також моніторинг статусів документації: відправлення, прочтение та так далі. І саме EDI забезпечує своєчасну та точну передачу електронної документації між партнерами. При цьому гарантується максимальна безпека, достовірність та конфіденційність. Ці основні постулати є основою роботи компанії Comarch, що вже оцінили більше 60% успішних і масштабних українських бізнес-гравців. Охоплення найбільш важливих економічних галузей, таких як банківське справа, фінанси, телекомунікації, державне управління, комунальне господарство та страхування, компанія стає ще більш популярною на ринку. Більше 3 тис. Клієнтів в Україні гідно оцінили ефективність та доступність роботи cloud-technologies, що істотно допомагає економії і мати безперервну зв'язок у В2В сегменті.

Что получают пользователи Comarch EDI?

валіддація даних;

з'єднання та доповнення даних з різних документів;

трассировку документів;

співпраця з міжнародною некоммерческой організацією з стандартизації GS1;

конвертирование документів у задані формати та інше.

С какими документами працює Comarch?

Заказ (order), відповідь на замовлення (desadv), повідомлення про відвантаження (recadv), повідомлення про прийняття (recadv), накладна (delnote), каталог товарів (prodcat).

В сфері торгівлі це: інформація про учасника (partin), повідомлення про повернення (retann) інструкція по поверненню (retins), звіт про продажі (slsrpt), звіт про запаси (invrpt), контроль рівня запасу, пропозиція замовлення (order proposal).

В області логістики: інструкція перевізника (iftmin), повідомлення про прибуття (iftman), інструкція з обробки вантажу / товарів (hanmov), інструкція по відвантаженню (insdes), запит про стан замовлення (ostenq), стан замовлення

В сфері фінансів: рахунок-фактура (invoic), комерційний диспут (comdis), повідомлення про грошовий переказ (remadv), загальне повідомлення про платежі (coacsu).

Підсумовуючи, стоит відзначити, що з Comarch EDI Ви отримуєте сервіс, який абсолютно:

Легальний - всі права підтверджені відповідно до законодавства України; Вигідний - ніяких зайвих паперів і витрат на них; Быстрый - все відбувається в считанные секунды по средствам онлайн-связи; Надежный - все важные данные ни в коем случае не розчленовані і зберігають повну конфіденційність.

Для уточнення деталей та підключень звертайтеся до служби підтримки Comarch EDI Service Desk по телефону - 0 800 300 142, або на електронну адресу edi@comarch.com.ua.

Додаткова інформація про систему B2B Network та компанії COMARCH Ви зможете знайти на сайті - https://www.comarchedi.com.ua/