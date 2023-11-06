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CNN заявив про відкриття КПП "Рафах" для виходу іноземців та поранених із Сектору Газа

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прикордонний пункт "Рафах" знову відкрили, щоб дозволити іноземним громадянам і пораненим палестинцям вибратися із Сектора Гази до Єгипту після того, як його закрили у вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Рафах" - єдиний прикордонний пункт у Газі, не контрольований Ізраїлем, який закрив свої контрольно-пропускні пункти на цій території минулого місяця. Минулого тижня вдалося досягти прориву в дозволі на виїзд через "Рафах" власників іноземних паспортів і групи тяжкопоранених цивільних осіб.

Однак у вихідні дні пропускний пункт був тимчасово закритий після ізраїльського авіаудару по машині швидкої допомоги Палестинського Червоного Півмісяця.

За словами журналіста CNN, у понеділок перед тим, як пораненим палестинцям дозволили перетнути кордон, біля кордону вишикувалися машини швидкої допомоги єгипетського Червоного Півмісяця, чекаючи, коли їх доправлять до лікарень.

Наземна операція ЦАХАЛ у Газі

7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі у Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

31 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив початок проведення третьої фази військової операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.

Сьогодні ООН заявив, що жоден іноземець чи палестинець із подвійним громадянством не зміг залишити Сектор Газа у вихідні. Це сталося після того, як ХАМАС звинуватив Ізраїль у зриві угоди, яка дозволяла іноземцям залишити обложену територію.

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