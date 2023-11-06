Угоду про евакуацію іноземців із Сектору Газа заблоковано, - ООН

Жоден іноземець або палестинець із подвійним громадянством не зміг покинути Сектор Гази у вихідні, і незрозуміло, чи зможуть вони це зробити найближчим часом. Це сталося після того, як ХАМАС звинуватив Ізраїль у зриві угоди, яка дозволяла іноземцям покинути обложену територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"За наявними даними, це пов'язано з тим, що ХАМАС, Ізраїль і Єгипет не змогли дійти згоди щодо безпечної евакуації пацієнтів із північної частини сектору Гази", - заявили в ООН.

В організації не сказали, чи зможуть деякі люди виїхати в понеділок.

Сотні громадян США, Великої Британії та інших країн почали залишати Сектор Гази 1 листопада через прикордонний пункт "Рафах" у Єгипті, що стало першим випадком, коли люди, які опинилися в прибережній смузі, змогли покинути її після початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом 7 жовтня.

Наземна операція ЦАХАЛ у Газі

7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі у Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

31 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив початок проведення третьої фази військової операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль та угруповання ХАМАС мають "поставити на паузу" бойові дії, щоб у заручників у Секторі Газа була можливість залишити територію анклаву.

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