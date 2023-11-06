ua en ru
Пн, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Угоду про евакуацію іноземців із Сектору Газа заблоковано, - ООН

Понеділок 06 листопада 2023 17:10
UA EN RU
Угоду про евакуацію іноземців із Сектору Газа заблоковано, - ООН Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Жоден іноземець або палестинець із подвійним громадянством не зміг покинути Сектор Гази у вихідні, і незрозуміло, чи зможуть вони це зробити найближчим часом. Це сталося після того, як ХАМАС звинуватив Ізраїль у зриві угоди, яка дозволяла іноземцям покинути обложену територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"За наявними даними, це пов'язано з тим, що ХАМАС, Ізраїль і Єгипет не змогли дійти згоди щодо безпечної евакуації пацієнтів із північної частини сектору Гази", - заявили в ООН.

В організації не сказали, чи зможуть деякі люди виїхати в понеділок.

Сотні громадян США, Великої Британії та інших країн почали залишати Сектор Гази 1 листопада через прикордонний пункт "Рафах" у Єгипті, що стало першим випадком, коли люди, які опинилися в прибережній смузі, змогли покинути її після початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом 7 жовтня.

Наземна операція ЦАХАЛ у Газі

7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі у Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

31 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив початок проведення третьої фази військової операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль та угруповання ХАМАС мають "поставити на паузу" бойові дії, щоб у заручників у Секторі Газа була можливість залишити територію анклаву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Сектор Газа Ізраїль
NEWS
РФ вночі запустила по Україні чотири види ракет та "Шахеди": як ППО відбила удар з півдня
РФ вночі запустила по Україні чотири види ракет та "Шахеди": як ППО відбила удар з півдня
DAILY
Війна за світло. Як та коли Росія може почати атаки на українську енергетику
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна за світло. Як та коли Росія може почати атаки на українську енергетику