CNN: Розвідка США вважає, що Путін міг змінити цілі у війні проти України

Нові розвіддані говорять про те, що російський диктатор Володимир Путін міг змінити свою увагу у війні проти України на більш короткострокові цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами джерел, Путін міг переключитися на зміцнення свого контролю над нині захопленими територіями і стимулювання економіки РФ, яка перебуває в скрутному становищі.
Раніше, згідно з розвідкою США і Заходу, Путін вважав, що ситуація на фронті складається на його користь, що у нього є імпульс і достатньо людських ресурсів, щоб вести затяжну війну проти України і захопити всю країну.
Уявлення про те, що Путін міг змінити свою точку зору, зіграло на вірі президента США Дональда Трампа і його переговірників, які вважають, що тепер глава Кремля може бути більш схильний розглядати потенційну мирну угоду, ніж раніше.
Однак, високопоставлені чиновники США, як і раніше, скептично ставляться до Путіна і його тверджень, що він хоче мирної угоди. Також існує поширена думка, що навіть якщо Росія погодиться на версію угоди, яка є на столі переговорів, Москва може спробувати відновити війну, щоб захопити ще більше українських територій.
"Я думаю, що він, можливо, думає... про те, яка розумна мета може бути поставлена в найближчій перспективі", - сказав високопоставлений представник західної розвідки.
Тиск, який чинить адміністрація Трамп, погрожуючи новими санкціями і борючись з економікою РФ, ставить Путіна в потенційно скрутне становище. Також CNN зазначає, що під час переговорів особлива увага приділялася потенціалу інвестицій між США і Росією в разі закінчення війни.
"Усе це насправді залежить від того, що США готові запропонувати, щоб він міг не просто заявити про перемогу всередині країни, а й справді відчути, що він досяг чогось, що варте значної паузи, а потім, можливо, відновити боротьбу в якийсь момент пізніше", - заявив чиновник.
Джерело також вказало на неодноразові згадки Путіним історичного походження російського народу і заявило, що в нього є "довгострокова мета" - захопити більшу частину України, "принаймні ті її частини, які, на думку Путіна, є колискою російської цивілізації".
Високопоставлений європейський чиновник погодився, Москва готова "підігравати" США і обмежити свої безпосередні цілі для поліпшення відносин із Вашингтоном. Однак країна "явно не відмовилася від своїх максималістських військових цілей".
"(Кремль сподівається, що поліпшення стосунків - ред.) відверне увагу після тактичної паузи, і тоді вони зможуть використати поєднання військових, економічних, інформаційних і політичних інструментів для досягнення всіх цілей Путіна в Україні та за її межами", - сказав чиновник.
Нагадаємо, вчора віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що між позиціями Росії та України "велика прірва".
За його словами, найближчими місяцями адміністрація президента США зосередиться на зовнішньополітичних питаннях. Він підкреслив, що дипломатія повинна скоротити цю "велику прірву".
"У нас есть первый шаг - озвученные предложения, и теперь мы будем прилагать усилия, чтобы сблизить позиции сторон в течение следующих 100 дней", - добавил он.
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