Clubhouse запустят для Android

Соцсеть Clubhouse получит версию для Android. Пока что она работает только для iOS.

Соучредитель Пол Дэвисон заявил, что социальная сеть разрабатывает приложение для устройств Android, но эта работа займет еще несколько месяцев.

Основанный в марте 2020 года, Clubhouse был разработан Дэвисоном и Роханом Сетом. В приложении размещены виртуальные комнаты, где можно слушать или говорить на определенные темы.

Социальная сеть уже наняла разработчика программного обеспечения для Android в конце февраля. Версия для Android может появиться в конце весны или летом.