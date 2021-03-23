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Clubhouse запустят для Android

Новина українською → Вашингтон, Вторник 23 марта 2021 13:57
Clubhouse запустят для Android Фото: Clubhouse (unsplash com)
Автор: Анастасия Рокитна

Соцсеть Clubhouse получит версию для Android. Пока что она работает только для iOS.

Об этом сообщает издание Cnet.

Соучредитель Пол Дэвисон заявил, что социальная сеть разрабатывает приложение для устройств Android, но эта работа займет еще несколько месяцев.

Основанный в марте 2020 года, Clubhouse был разработан Дэвисоном и Роханом Сетом. В приложении размещены виртуальные комнаты, где можно слушать или говорить на определенные темы.

Социальная сеть уже наняла разработчика программного обеспечения для Android в конце февраля. Версия для Android может появиться в конце весны или летом.

Напомним, 6 марта Джек Дорси выставил на аукцион первую публикацию в истории социальной сети. Он продал первую публикацию в Twitter за 2,9 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.

Кроме того, в середине декабря прошлого года появилась информация, что социальная сеть Twitter будет удалять недостоверную информацию о вакцинах от коронавируса. В частности, будут удалять сообщения о вреде вакцины для здоровья.

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