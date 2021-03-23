Clubhouse запустять для Android

Соцмережа Clubhouse отримає версію для Android. Поки що вона працює тільки для iOS.

Про це повідомляє видання Cnet .

Співзасновник Пол Девісон заявив, що соціальна мережа розробляє додаток для пристроїв Android, але ця робота займе ще декілька місяців.

Заснований у березні 2020 року, Clubhouse був розроблений Девісоном та Роханом Сетом. У додатку розміщені віртуальні кімнати, де можна слухати або говорити на певні теми.

Соціальна мережа вже найняла розробника програмного забезпечення для Android наприкінці лютого. Версія для Android може з'явитись вкінці весни або влітку.