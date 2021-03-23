ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Clubhouse запустять для Android

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 23 березня 2021 13:57
Clubhouse запустять для Android Фото: Clubhouse (unsplash com)
Автор: Анастасія Рокитна

Соцмережа Clubhouse отримає версію для Android. Поки що вона працює тільки для iOS.

Про це повідомляє видання Cnet.

Співзасновник Пол Девісон заявив, що соціальна мережа розробляє додаток для пристроїв Android, але ця робота займе ще декілька місяців.

Заснований у березні 2020 року, Clubhouse був розроблений Девісоном та Роханом Сетом. У додатку розміщені віртуальні кімнати, де можна слухати або говорити на певні теми.

Соціальна мережа вже найняла розробника програмного забезпечення для Android наприкінці лютого. Версія для Android може з'явитись вкінці весни або влітку.

Нагадаємо, 6 березня Джек Дорсі виставив на аукціон першу публікацію в історії соціальної мережі. Він продав першу публікацію в Twitter за 2,9 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Twitter прийняв рішення запустити власний аналог Clubhouse. Однак ця соцмережа буде працювати на Android.

Крім того, в середині грудня минулого року з'явилася інформація, що соціальна мережа Twitter буде видаляти недостовірну інформацію про вакцини від коронавіруса. Зокрема, будуть видалятися повідомлення про шкоду вакцини для здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі соцсеть
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 11 476 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 11 476 нових заражень
DAILY
Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками