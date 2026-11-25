Як працюють десктопні додатки та рівні доступу?

З 24 листопада створені артефакти - наприклад, таймер, трекер або інструмент для перейменування фото - можна встановити як окрему програму через опцію Install as app.

Такий додаток отримує власну іконку та вікно й запускається як звичайна програма, але вимагає десктопного клієнта Claude для Mac або Windows версії 6.28899.0 чи новішої.

Без додаткових погоджень встановлений додаток може робити лише те, що дозволено у браузері. Усе інше потребує явного підтвердження з вибором Allow або Don't allow.

Як саме?

Додаток може просити показувати сповіщення, реагувати на комбінації клавіш під час роботи в інших програмах, закріплюватися поверх інших вікон або додавати значок у рядок меню на macOS чи системний трей на Windows.

Програма з дозволом працювати поверх інших вікон також може зчитувати координати курсора миші на екранах.

Найвищий рівень Full access to this computer дає змогу запускати програми, а також читати, змінювати чи видаляти файли без повторного запиту щоразу.

В Anthropic підкреслили, що не перевіряють додатки перед установкою і радять надавати повний доступ лише тоді, коли користувач довіряє всім авторам коду.

У тарифах Free, Pro, Max та Ultra всі користувачі поза межами організації вважаються сторонніми. Тому спільний додаток від знайомого зазвичай не може отримати повний доступ.

У Team функція доступна за замовчуванням, але повний доступ може надати лише адміністратор. В Enterprise її спочатку вимкнено, тож власник може активувати її самостійно.

Не пропустіть: Google придумала персональне ТБ: ШІ зніматиме відео із самим глядачем

Як відкликати дозволи та які існують обмеження?

Кожен дозвіл діє лише для конкретної версії додатка: після будь-якого оновлення, зокрема, власних правок, Claude запитує підтвердження. Водночас код, який додаток завантажує з іншого сайту, може змінюватися без нового запиту.

Щоб відкликати дозвіл, потрібно натиснути назву додатка в рядку меню на Mac або клацнути правою кнопкою миші по рядку заголовка у Windows і відкрити пункт Permissions.

Вимкнення повного доступу зупиняє запущені додатком програми, але не скасовує зміни у файлах. У разі втрати доступу до спільного додатка його процеси можуть зупинятися до 20 хвилин.

Створення додатка та кожен запит до Claude витрачають ліміт використання тарифу. Щоб відкрити його, потрібні підключення до інтернету та вхід у десктопний додаток.

Наразі функція не працює на Linux, у вебверсії та на мобільних пристроях. Також вона недоступна для артефактів, створених за шаблонами, зокрема Docs, Slides і Sheets, а також для організацій із налаштуваннями, що відповідають вимогам HIPAA.

Нагадаємо - Google розвиває можливість Gemini працювати з програмами на Mac. А на початку листопада сервіс Postman самостійно інтегрувався з Claude Code і Codex.