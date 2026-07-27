ШІ-агент Claude під час тестів вийшов за межі ізольованого середовища. Фахівці з кібербезпеки з'ясували, що він зміг безперешкодно отримати доступ до файлів на Mac.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hacker News.
Фахівці запустили локальну сесію агента Claude Cowork у віртуальній машині Linux, що працювала на операційній системі Mac. До сесії підключили лише одну папку та надіслали одне коротке повідомлення. Після цього ШІ самостійно вийшов за межі виділеної оболонки.
За словами головного дослідника з безпеки Accomplish AI Орена Йомтова, агент без жодних запитів на отримання дозволу почав зчитувати та змінювати файли по всій операційній системі Mac, вийшовши далеко за межі наданої йому папки.
Такий вихід із "пісочниці" створює загрозу викрадення чутливих даних користувача Mac, зокрема:
Для обходу захисних бар'єрів ШІ-агент використав уразливість підвищення привілеїв у ядрі Linux під назвою CVE-2026-46331 (pedit COW). Цю проблему безпеки з рейтингом 7,8 із 10 (високий рівень небезпеки) розробники усунули у середині червня 2026 року.
Дослідники з Accomplish AI повідомили про виявлену проблему. D Anthropic визнали наявність уразливості, проте не випустили офіційного виправлення для локального режиму.
Замість цього, у наступному оновленні Claude Cowork за замовчуванням перевели на виконання завдань у хмарі, що фактично вирішує проблему для більшості користувачів.
З усім тим, користувачі, які продовжують запускати ШІ-агента локально замість хмари, все ще залишаються під загрозою.
Для зменшення ризиків фахівці радять вжити наступних заходів безпеки:
За словами кібердослідників, дотримання цих кроків позбавить навіть привілейованого користувача можливості завдати шкоди основній системі Mac.