CITROЁN становится новым лидером рынка коммерческих автомобилей в Украине по итогам 2021 года

По итогам 2021 года Бренд CITROЁN совершил исторический шаг и впервые стал лидером на рынке легких коммерческих автомобилей Украины (LCV).

Как показывает официальная статистика в 2021 году продажи Бренда на рынке коммерческих авто достигли отметки 3 014 коммерческих автомобилей CITROЁN, что на 123% больше, чем было продано за 2020 год. Данный результат позволил Бренду занять 23,8% автомобильного LCV-рынка Украины и прочно закрепиться на первом месте.

По словам директора по корпоративным продажам Владимира Барбаша, достижению успеха Бренда поспособствовали два важных фактора.

"Во-первых – это качественный и универсальный продукт: выносливый и практичный, который удовлетворяет потребности самых требовательных заказчиков. Во-вторых – надежные партнеры-клиенты, а в портфеле немало громких имен – МОЗ Украины, два крупнейших национальных логистических оператора – Укрпочта и Новая Почта, а также Roshen и многие другие. Особенно стоит отметить стратегический контракт с Укрпочтой на рекордную поставку автомобилей, который важен и для Бренда CITROЁN, и для развития доступного сервиса в целом. Ведь именно такие проекты, как «Мобильное отделение» от Укрпочты, позволяют менять нашу страну, делать Украину более динамичной и современной. Для реализации проекта, Укрпочта выбрала компактные коммерческие автомобили CITROЁN Berlingo – что, в итоге, и обеспечило высокие продажи данной модели".

Так, за 2021 год в Украине было продано 1 845 автомобилей CITROЁN Berlingo, что на 204% больше, чем было реализовано в 2020 году. В итоге фургон CITROЁN Berlingo занимает долю рынка 40,75% в рамках своего класса: т.е. почти каждый второй проданный компактный фургон – это Berlingo! В чем же секрет столь высокой популярности CITROЁN Berlingo? Во-первых, в небольших внешних габаритах и экономичном турбодизельном моторе, что делает его незаменимым помощником при городских поездках. Во-вторых, несмотря на компактные размеры, фургон CITROЁN Berlingo отличается великолепными грузовыми возможностями: полезный объем до 4,4 куб. м, максимальная грузоподъемности может достигать 1 000 кг. Наконец, в-третьих – нельзя не отметить, что данная модель предлагается не только в виде коммерческого фургона, но также в виде компактного пассажирского вена CITROЁN Berlingo: идеальное решение для семьи и ведения мелкого бизнеса!

Вторым по популярности коммерческим автомобилем в линейке Бренда стал крупный фургон и настоящий флагман LCV-линейки – CITROЁN Jumper. На протяжении 2021 года, в Украине было продано 1 067 единиц. Особенностью автомобиля CITROЁN Jumper является его многогранность и широкие возможности трансформации: коммерческий фургон или пассажирский микроавтобус, варианты с разной длиной и высотой кузова, даже модификации "шасси-кабина" для создания специальных надстроек. А если добавить надежный турбодизель и проверенную временем конструкцию, то получим идеального, выносливого, экономичного помощника для бизнеса.

Наконец, третье место по популярности среди LCV-моделей Бренда занял коммерческий фургон CITROЁN Jumpy с продажами на уровне 58 автомобилей и долей рынка почти 10% в своем классе. Но к этому числу еще обязательно следует прибавить результат "собрата" – в 2021 году также продано 44 автомобиля CITROЁN SpaceTourer: пассажирский вен, который может с одинаковым успехом перевозить как большие компании людей, так и крупногабаритные вещи. Оба автомобиля отличаются широким выбором версий, предложением разной длинны кузова, легкостью управления, экономичными дизельными моторами.

Любой из вышеперечисленных автомобилей может быть переоборудован согласно запросу заказчика. Тысячи карет скорой помощи на базе CITROЁN Jumper – созданных нашем партнером "Автоспецпром" – обслуживают жителей Украины. Инкассаторские автомобили от "РЕФОРМ" надежно служат финансовому сектору страны. И таких примеров много. Полученный опыт работы даже с самыми сложными проектами позволил этим двум компаниям пройти аудит и получить международный сертификат соответствия от концерна Stellantis, чтобы производить подобные автомобили и для европейского рынка.

“Мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах и планируем еще больше нарастить наше присутствие на рынке коммерческих автомобилей в 2022-м году. Для достижения этой цели мы продолжаем расширять нашу дилерскую сеть в регионах, выстраиваем доверительные и надежные отношения с нашими клиентами, а также предлагаем качественный и универсальный продукт” – поделился планами Генеральный директор Stellantis в Украине Руслан Акимов.

Таким образом, Бренд CITROЁN предлагает максимально широкий ряд LCV-автомобилей, где каждый сможет найти идеальный вариант под свои задачи. Покупая CITROЁN, вы получаете специальные условия гарантии для коммерческих автомобилей и фиксированную стоимость ТО, доступ к широкой дилерской сети CITROЁN и сервис-партнерам. Кроме того, Бренд CITROЁN реализует массу дополнительных услуг: выбрать автомобиль из онлайн-склада в Украине и там же рассчитать на него кредит, или из любой точки мира, имея интернет, записаться на тест-драйв или сервис.

В итоге именно комплексный подход – выносливые и качественные LCV-автомобили, широкий спектр дополнительных услуг, и, конечно же, надежные партнеры-клиенты – позволили Бренду CITROЁN достичь нынешних высот и по итогам 2021 года стать лидером на рынке коммерческих автомобилей в Украине!

Детальная информация о CITROЁN – на сайте www.citroen.ua.

Справка о компании:

Официальное представительство CITROЁN в Украине начало свою операционную деятельность в июне 2010 года. Главная цель представительства – привнесение европейской культуры продаж и обслуживания автомобилей CITROЁN. Линейка автомобилей CITROЁN в Украине представляет широкий модельный ряд: Новый компактный хэтчбек CITROЁN C3, SUV CITROЁN C3 Aircross, SUV CITROЁN C5 Aircross, седан CITROЁN C-Elysée, вместительный минивэн CITROЁN SpaceTourer и пассажирский универсальный CITROЁN Berlingo. Кроме того: пассажирские и коммерческие CITROЁN Jumpy, CITROЁN Jumper и CITROЁN Berlingo.

Бренд CITROЁN

Как международный автомобильный бренд, который находится в центре массового рынка, CITROЁN культивирует смелость и творчество с 1919 года. Выделяясь своим дизайном и обеспечивая ценное ощущение "домашнего уюта" благодаря высокому уровню комфорта и передовым технологиям, автомобили CITROЁN, к примеру, C3 или современный SUV C5 Aircross, привносят свежий "ветер перемен" в автомобильный мир. Бренд популярен благодаря своему подходу к работе: главным источником вдохновения для Марки являются реальные люди, их образ жизни. Это нашло свое отражение в фирменно девизе компании: Inspired By You ("Вдохновленный вами"). Располагая сетью из 10 000 дилерский центров и СТО в порядка 90 стран мира, CITROЁN реализовал в 2019 году 1 млн. автомобилей. Бренд является обладателем восьми чемпионских титулов в мировом раллийном чемпионате FIA WRC (World Rally Championship) и трех подряд чемпионских титулов в мировых кузовных гонках FIA WTCC (World Touring Car Championship).