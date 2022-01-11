CITROЁN стає новим лідером ринку комерційних автомобілів в Україні за підсумками 2021 року

За підсумками 2021 року Бренд CITROЁN зробив історичний крок і вперше став лідером на ринку легких комерційних автомобілів України (LCV).

Як показує офіційна статистика у 2021 році, продажі Бренда на ринку комерційних авто досягли позначки 3 014 комерційних автомобілів CITROЁN, що на 123% більше, ніж було продано за 2020 рік. Цей результат дозволив Бренду зайняти 23,8% автомобільного LCV-ринку України та міцно закріпитися на першому місці.

За словами директора з корпоративних продажів Володимира Барбаша, досягненню успіху Бренда сприяли два важливі фактори.

"По-перше – це якісний та універсальний продукт: витривалий та практичний, який задовольняє потреби найвибагливіших замовників. По-друге – надійні партнери-клієнти, а в портфелі чимало гучних імен – МОЗ України, два найбільші національні логістичні оператори – Укрпошта та Нова Пошта, а також Roshen та багато інших. Особливо варто відзначити стратегічний контракт з Укрпоштою на рекордне постачання автомобілів, важливий і для Бренда CITROЁN, і для розвитку доступного сервісу в цілому. Адже саме такі проекти, як "Мобільне відділення" від Укрпошти, дозволяють міняти нашу країну, робити Україну динамічнішою та сучаснішою. Для реалізації проекту, Укрпошта обрала компактні комерційні автомобілі CITROЁN Berlingo – що, врешті-решт, і забезпечило високий продаж цієї моделі".

Так, за 2021 рік в Україні було продано 1845 автомобілів CITROЁN Berlingo, що на 204% більше, ніж було реалізовано у 2020 році. У підсумку фургон CITROЁN Berlingo займає частку ринку 40,75% у свому класі: тобто. майже кожен другий проданий компактний фургон – Berlingo! У чому ж секрет такої високої популярності CITROЁN Berlingo? По-перше, у невеликих зовнішніх габаритах та економічному турбодизельному моторі, що робить його незамінним помічником при міських поїздках. По-друге, попри компактні розміри, фургон CITROЁN Berlingo відрізняється чудовими вантажними можливостями: корисний об'єм до 4,4 куб. м, максимальна вантажопідйомність може досягати 1000 кг. Нарешті, по-третє – не можна не відзначити, що дана модель пропонується не лише у вигляді комерційного фургона, але також у вигляді компактного пасажирського вена CITROЁN Berlingo: ідеальне рішення для сім'ї та ведення малого бізнесу!

Другим за популярністю комерційним автомобілем у лінійці Бренда став великий фургон та справжній флагман LCV-лінійки – CITROЁN Jumper. Протягом 2021 року в Україні було продано 1067 одиниць. Особливістю автомобіля CITROЁN Jumper є його багатогранність та широкі можливості трансформації: комерційний фургон або пасажирський мікроавтобус, варіанти з різною довжиною та висотою кузова, навіть модифікації «шасі-кабіна» для створення спеціальних надналаштувань. А якщо додати надійний турбодизель та перевірену часом конструкцію, то отримаємо ідеального, витривалого, економічного помічника для бізнесу.

Нарешті третє місце за популярністю серед LCV-моделей Бренда зайняв комерційний фургон CITROЁN Jumpy з продажами на рівні 58 автомобілів та часткою ринку майже 10% у своєму класі. Але до цього ще обов'язково слід додати результат "собрата" – у 2021 році також продано 44 автомобілі CITROЁN SpaceTourer: пасажирський вен, який може з однаковим успіхом перевозити як великі компанії людей, так і великогабаритні речі. Обидва автомобілі відрізняються широким вибором версій, пропозицією різної довжини кузова, легкістю керування, економічними дизельними двигунами.

Будь-який з перерахованих вище автомобілів може бути переобладнаний відповідно до запиту замовника. Тисячі карет швидкої допомоги на базі CITROЁN Jumper – створених нашим партнером "Автоспецпром" – обслуговують мешканців України. Інкасаторські автомобілі від "РЕФОРМ" надійно служать фінансовому сектору країни. І таких прикладів багато. Отриманий досвід роботи навіть із найскладнішими проектами дозволив цим двом компаніям пройти аудит та отримати міжнародний сертифікат відповідності від концерну Stellantis, щоб виробляти подібні автомобілі і для європейського ринку.

"Ми не збираємося зупинятися на досягнутих результатах і плануємо ще більше наростити нашу присутність на ринку комерційних автомобілів у 2022 році. Для досягнення цієї мети ми продовжуємо розширювати нашу дилерську мережу в регіонах, вибудовуємо довірливі та надійні стосунки з нашими клієнтами, а також пропонуємо якісний та універсальний продукт" – поділився планами на майбутнє Генеральний директор Stellantis в Україні Руслан Акімов.

Таким чином, Бренд CITROЁN пропонує максимально широкий ряд автомобілів LCV, де кожен зможе знайти ідеальний варіант під свої завдання. Купуючи CITROЁN, ви отримуєте спеціальні умови гарантії для комерційних автомобілів та фіксовану вартість ТО, доступ до широкої дилерської мережі CITROЁN і сервіс-партнерам. Крім того, Бренд CITROЁN реалізує масу додаткових послуг: вибрати автомобіль з онлайн-складу в Україні і там же розрахувати на нього кредит, або будь-якої точки світу, маючи інтернет, записатися на тест-драйв або сервіс.

В результаті саме комплексний підхід – витривалі та якісні LCV-автомобілі, широкий спектр додаткових послуг, і, звичайно ж, надійні партнери-клієнти – дозволили Бренду CITROЁN досягти нинішніх висот і за підсумками 2021 стати лідером на ринку комерційних автомобілів в Україні!

Детальна інформація про CITROЁN – на сайті www.citroen.ua.

Довідка про компанію:

Офіційне представництво CITROЁN в Україні розпочало свою операційну діяльність в червні 2010 року. Головна мета представництва – привнесення європейської культури продажів і обслуговування автомобілів CITROЁN. Лінійка автомобілів CITROЁN в Україні представляє широкий модельний ряд: ультракомпактний CITROЁN C1, компактний хетчбек CITROЁN C3, SUV CITROЁN C3 Aircross, SUV CITROЁN C5 Aircross, седан CITROЁN C-Elysée, стильний і комфортний хетчбек CITROЁN С4 Cactus, місткий мінівен CITROЁN SpaceTourer і пасажирський CITROЁN Berlingo. Крім того: комерційні CITROЁN Jumpy, CITROЁN Jumper і CITROЁN Berlingo.

Бренд CITROЁN

Як міжнародний автомобільний бренд, який знаходиться в центрі масового ринку, CITROЁN культивує сміливість і творчість з 1919 року. Виділяючись своїм дизайном і забезпечуючи цінність відчуття "домашнього затишку" завдяки високому рівню комфорту і передовими технологіями, автомобілі CITROЁN, наприклад, C3 або компактний SUV C3 Aircross, привносять свіжий "вітер змін" в автомобільний світ. Бренд популярний завдяки своєму підходу до роботи: головним джерелом натхнення для Марки є реальні люди та їх спосіб життя. Це знайшло своє відображення в фірмовому девізі компанії: Inspired By You ("Натхненний вами"). Маючи в своєму розпорядженні мережу з 10 000 дилерський центрів і СТО в порядку 90-та країн світу, CITROЁN реалізував в 2019 році 1 млн автомобілів. Бренд є володарем восьми чемпіонських титулів в світовому ралійному чемпіонаті FIA WRC (World Rally Championship) і трьох поспіль чемпіонських титулів у світових кузовних гонках FIA WTCC (World Touring Car Championship).