CITROЁN С4 стал финалистом акции "Автомобиль года в Украине 2022"

Масштабная акция "Автомобиль года в Украине 2022" приближается к своему логичному финалу: скоро пройдут финальные заезды профессионального жюри на определение победителей. И по результатам голосования общественного жюри новый кросс-хэтчбек CITROЁN C4 уверенно вырывается в финал.

Уникальный кросс-хетч Бренда CITROЁN появился в Украине лишь осенью 2021 года, но уже настолько успел полюбиться украинским покупателям, что вмиг завоевал признание во время тура голосования общественного жюри, которое проходило в период с 6 декабря по 31 января. Именно это голосование открыло перед новинкой дверь в следующий этап – кросс-хэтчбек CITROЁN С4 уверенно прошел в финал акции "Автомобиль года в Украине 2022". И теперь готов побороться за победу: ведь отныне новинка CITROЁN С4 – претендент на титул "Лучший легковой автомобиль года в Украине"! Причем новое поколение CITROЁN C4 предлагает массу преимуществ, которые должны привести к победе.

Во-первых, уникальный дизайн CITROЁN С4, здесь прослеживается сочетание исторического наследия бренд и современных наработок. К примеру, разделенное заднее стекло напоминает о легендарном 3-дверном хэтчбеке CITROЁN C4 начала 2000-х годов, который был грозой раллийных трасс чемпионата WRC. В тоже время, крупные современные LED-фары (во всех комплектация) и хромированный молдинг с логотипом демонстрируют там самый свежий дизайнерский стиль CITROЁN.

Во-вторых, автомобиль CITROЁN C4 выделяется необычайным комфортом – прежде всего, благодаря использованию особой подвески с РНС-амортизаторами. На любом разбитом покрытии новинка не просто едет, а буквально плывет по дороге. В итоге каждая поездка превращается в расслабляющее путешествие и напоминает полет на "ковре-самолете". Причем в случае Бренда CITROЁN, понятие комфорта не ограничивается лишь подвеской. Также стоит отметить особо мягкие сиденья Advanced Comfort, которые выделяются дополнительным слоем-наполнителем для достижения повышенного комфорта посадки. А еще можно вспомнить многочисленные подогревы, которые гарантируют комфорт в холодное время года: подогрев передних и задних сидений – на радость всем пассажирам салона, подогрев руля – счастье для водителя морозным утром, подогрев лобового стекла – как гарантия хорошего обзора после снегопадов или обледенения.

В-третьих, новинка CITROЁN C4 выпущена в формате "кросс-хэтчбек", что означает совмещение всех сильных сторон традиционного хэтчбека и кроссовера. Так, кузов типа "хэтчбек" означает комфортную посадку в салоне с традиционной горизонтальной ориентацией, а также удобный доступ в багажник через огромный проем и крупную дверь с возможностью открывания на большую высоту. При этом особенности автомобиля типа "кроссовер" в виде увеличенного клиренса до 190 мм и защитных пластиковых накладок позволяют уверенно себя чувствовать на пересеченной местности и грунтовых дорогах. Не ограничивайте себя в путешествиях – а новый CITROЁN C4 обязательно поддержит!

Наконец, в-четвертых, автомобиль предлагает массу современных технологий. Так, новый CITROЁN C4 может быть оснащен 20 различными системами помощи водителю, которые стоят на страже безопасности и комфорта: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения, функция экстренного торможения, распознавание дорожных знаков, выдвижной проекционный дисплей, и многое другое. Автомобиль построен на платформе СМР, предлагает самые современные бензиновые и дизельные турбодвигатели, может быть оснащен классической МКПП или передовой 8-ступенчатой АКПП. При этом новинка остается вполне доступной для покупателей: цена CITROЁN C4 – от 566 100 грн.

В финал акции "Автомобиль года в Украине" вышло немало достойных кандидатов. Но, пожалуй, только CITROЁN C4 имеет не один ключевой факт для победы, а сразу несколько. Уверены, что профессиональное жюри в виде представителей различных СМИ, по достоинству оценят CITROЁN C4 во время проведения финального заезда и определение лучшего из лучших. Который в итоге и станет обладателем титула "Автомобиль года в Украине 2022". Мы верим, что это будет CITROЁN C4!

Вы можете детально познакомиться с новым кросс-хэтчбеком CITROЁN C4 на собственном экспертном тест-драйве у ближайшего дилера Бренда. А если вы уже знакомы с новинкой, все решили и готовы к покупке – то приглашаем к просмотру онлайн-склада CITROЁN, благодаря которому можно быстро найти любой новый автомобиль в наличии на территории Украины, доступный к продаже в режиме "здесь и сейчас". Выбирайте лучших, выбирайте победителей – выбирайте CITROЁN C4.

Детальная информация о CITROЁN – на сайте www.citroen.ua.

Справка о компании:

Официальное представительство CITROЁN в Украине начало свою операционную деятельность в июне 2010 года. Главная цель представительства – привнесение европейской культуры продаж и обслуживания автомобилей CITROЁN. Линейка автомобилей CITROЁN в Украине представляет широкий модельный ряд: Новый компактный хэтчбек CITROЁN C3, SUV CITROЁN C3 Aircross, SUV CITROЁN C5 Aircross, седан CITROЁN C-Elysée, вместительный минивэн CITROЁN SpaceTourer и пассажирский универсальный CITROЁN Berlingo. Кроме того: пассажирские и коммерческие CITROЁN Jumpy, CITROЁN Jumper и CITROЁN Berlingo.

Бренд CITROЁN

Как международный автомобильный бренд, который находится в центре массового рынка, CITROЁN культивирует смелость и творчество с 1919 года. Выделяясь своим дизайном и обеспечивая ценное ощущение "домашнего уюта" благодаря высокому уровню комфорта и передовым технологиям, автомобили CITROЁN, к примеру, C3 или современный SUV C5 Aircross, привносят свежий "ветер перемен" в автомобильный мир.

Бренд популярен благодаря своему подходу к работе: главным источником вдохновения для Марки являются реальные люди, их образ жизни. Это нашло свое отражение в фирменно девизе компании: Inspired By You ("Вдохновленный вами"). Располагая сетью из 10 000 дилерский центров и СТО в порядка 90 стран мира, CITROЁN реализовал в 2019 году 1 млн автомобилей.

Бренд является обладателем восьми чемпионских титулов в мировом раллийном чемпионате FIA WRC (World Rally Championship) и трех подряд чемпионских титулов в мировых кузовных гонках FIA WTCC (World Touring Car Championship).