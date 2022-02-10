CITROЁN С4 став фіналістом акції "Автомобіль року в Україні 2022"

Масштабна акція "Автомобіль року в Україні 2022" наближається до свого логічного фіналу: незабаром відбудуться фінальні заїзди професійного журі на визначення переможців. І за результатами голосування громадського журі новий крос-хетчбек CITROЁN C4 впевнено виривається у фінал.

Унікальний крос-хетч Бренду CITROЁN з'явився в Україні лише восени 2021 року, але вже настільки встиг полюбитись українським покупцям, що вмить завоював визнання під час туру голосування громадського журі, яке проходило у період з 6 грудня до 31 січня. Саме це голосування відкрило перед новинкою двері до наступного етапу – крос-хетчбек CITROЁN С4 впевнено пройшов у фінал акції "Автомобіль року в Україні 2022". І тепер готовий поборотися за перемогу: відтепер новинка CITROЁN С4 – претендент на титул "Найкращий легковий автомобіль року в Україні"! Причому нове покоління CITROЁN C4 пропонує безліч переваг, які повинні привести до перемоги.

По-перше, унікальний дизайн CITROЁN С4, тут простежується поєднання історичної спадщини бренду та сучасних напрацювань. Наприклад, розділене заднє скло нагадує про легендарний 3-дверний хетчбек CITROЁN C4 початку 2000-х років, який був грозою ралійних трас чемпіонату WRC. Водночас великі сучасні LED-фари (у всіх комплектаціях) і хромований молдинг з логотипом демонструють найсвіжіший дизайнерський стиль CITROЁN.

По-друге, автомобіль CITROЁN C4 вирізняється надзвичайним комфортом – насамперед завдяки використанню особливої ​​підвіски з РНС-амортизаторами. На будь-якому розбитому покритті новинка не просто їде, а буквально пливе дорогою. У результаті кожна поїздка перетворюється на розслаблюючу подорож і нагадує політ на килимі-літаку. Причому у випадку Бренду CITROЁN поняття комфорту не обмежується лише підвіскою. Також варто відзначити м'які сидіння Advanced Comfort, які виділяються додатковим шаром-наповнювачем для досягнення підвищеного комфорту посадки. А ще можна згадати численні підігріви, які гарантують комфорт у холодну пору року: підігрів передніх та задніх сидінь – на радість усім пасажирам салону, підігрів керма – щастя для водія морозним ранком, підігрів лобового скла – як гарантія гарного огляду після снігопадів чи зледеніння.

По-третє, новинка CITROЁN C4 випущена у форматі "крос-хетчбек", що означає поєднання всіх сильних сторін традиційного хетчбека та кросовера. Так, кузов типу "хетчбек"означає комфортну посадку в салоні з традиційною горизонтальною орієнтацією, а також зручний доступ у багажник через величезний отвір та великі двері з можливістю відчинення на велику висоту. При цьому особливості автомобіля типу "кросовер" у вигляді збільшеного кліренсу до 190 мм та захисних пластикових накладок дозволяють впевнено почуватися на пересіченій місцевості та ґрунтових дорогах. Не обмежуйте себе у подорожах – а новий CITROЁN C4 обов'язково підтримає!

Нарешті, по-четверте, автомобіль пропонує безліч сучасних технологій. Так, новий CITROЁN C4 може бути оснащений 20 різними системами допомоги водієві, які стоять на сторожі безпеки та комфорту: адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі руху, функція екстреного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, висувний проекційний дисплей та багато іншого. Автомобіль побудований на платформі СМР, пропонує найсучасніші бензинові та дизельні турбодвигуни, може бути оснащений класичною МКПП або передовою 8-ступінчастою АКПП. При цьому новинка залишається цілком доступною для покупців: ціна CITROЁN C4 – від 566 100 грн.

У фінал акції "Автомобіль року в Україні" вийшло чимало гідних кандидатів. Але, мабуть, тільки CITROЁN C4 має не один ключовий фактор для перемоги, а відразу кілька. Упевнені, що професійне журі у вигляді представників різних ЗМІ оцінять CITROЁN C4 під час проведення фінального заїзду та визначення кращого з кращих. Який зрештою і стане володарем титулу «Автомобіль року в Україні 2022». Ми віримо, що це буде CITROЁN C4!

Детальна інформація про CITROЕN - на сайті www.citroen.ua.

Довідка про компанію:

Офіційне представництво CITROЕN в Україні розпочало свою операційну діяльність у червні 2010 року. Головна мета представництва-привнесення європейської культури продажів і обслуговування автомобілів CITROЕN. Лінійка автомобілів CITROЕN в Україні представляє широкий модельний ряд: новий компактний хетчбек CITROЕN C3, SUV CITROЕN C3 Aircross, SUV CITROЕN C5 Aircross, седан CITROЕN C-Elysée, місткий Мінівен CITROЕN SpaceTourer і пасажирський універсальний CITROЕN Berlingo. Крім того: пасажирські та комерційні CITROЕN Jumpy, CITROЕN Jumper і CITROЕN Berlingo.

Бренд CITROЕN

Як Міжнародний автомобільний бренд, який знаходиться в центрі масового ринку, CITROЕN культивує сміливість і творчість з 1919 року. Виділяючись своїм дизайном і забезпечуючи цінне відчуття "домашнього затишку" завдяки високому рівню комфорту і передовим технологіям, автомобілі CITROЕN, наприклад, C3 або сучасний SUV C5 Aircross, привносять свіжий "вітер змін" в автомобільний світ.

Бренд популярний завдяки своєму підходу до роботи: головним джерелом натхнення для Марки є реальні люди, їх спосіб життя. Це знайшло своє відображення у фірмовому девізі компанії: Inspired By You ("натхненний вами"). Маючи у своєму розпорядженні мережу з 10 000 дилерський центрів і СТО в близько 90 країн світу, CITROЕN реалізував у 2019 році 1 млн автомобілів.

Бренд є володарем восьми чемпіонських титулів у світовому ралійному чемпіонаті FIA WRC (World Rally Championship) і трьох поспіль чемпіонських титулів у світових кузовних гонках FIA WTCC (World Touring Car Championship).