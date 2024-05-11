"Cіра зона" у Харківській області: у ЗСУ пояснили, що це за територія

"Дійсно, після того, як ворог там відступив під час Харківської кампанії (восени 2022 року, - ред), але він ідеально по лінії кордону не зупинився. Все одно там відбувались артилерійські бої, постійно відбувались зіткнення з ДРГ і ворог не зміг виставити свої військові заслони ідеально по лінії фронту і вглиб РФ там утворилась така лінія, різна по товщині 5-10 км, де по суті вона була нечійна, але на території Росії, росіяни і ЗСУ не могли там закріпитися, чи вибудувати якісь потужні фортифікації в тому плані, що одразу завдавались удари", - розповів він.

За словами військового, окупантам для того, щоб ЗСУ не змогли і надалі зайти на територію РФ чи вибудувати фортифікації, поставили завдання, окрім масштабної інформаційної кампанії, зайняти цю територію.

"Наступальним діям ворога (у Харківській області 10 травня, - ред) передувала масштабна інформаційна кампанія. Пригадуємо, як вони нагнітали ситуацію на цьому напрямку. Завдання, яке ставилось перед окупантами - відтягнути наші резерви та ресурси. Хоча, насправді, вони там намагалися покращити становище їх військ. Бо, якщо ми поспостерігаємо, звідки вони наступали, то це славнозвісне Шебекіно", - нагадав Тимочко.

Ситуація у прикордонній частині Харківської області

Харківська область межує із Бєлгородською областю РФ. Останніми тижнями російські пропагандисти розгорнули інформаційну кампанію про наступ на Харків.

Зокрема, 10 травня російські війська почали масово обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області, зокрема Вовчанськ та села з артилерії, КАБами, також кордон намагалися прорвати і ворожі ДРГ. У Міноборони України заявили про спробу прориву кордону російськими військами. Президент Володимир Зеленський розповів, що наступ РФ у Харківській області вдалося відбити.

У перші години після активізації РФ на карті ресурсу Deep State, який веде моніторинг ситуації на фронті, на прикордонні, в районі Харківської області, утворилася "сіра зона" з боку України. Спочатку вона виникла в районі села Плетенівка. За останніми даними, таких "сірих зон" у Харківській області вже дві - 52,5 кв.км та 26,5 кв км.