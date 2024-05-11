"Серая зона" в Харьковской области: в ВСУ объяснили, что это за территория

"Действительно, после того, как враг там отступил во время Харьковской кампании (осенью 2022 года, - ред), но он идеально по линии границы не остановился. Все равно там происходили артиллерийские бои, постоянно происходили столкновения с ДРГ и враг не смог выставить свои военные заслоны идеально по линии фронта и вглубь РФ там образовалась такая линия, разная по толщине 5-10 км, где по сути она была нечейная, но на территории России, россияне и ВСУ не могли там закрепиться, выстроить какие-то мощные фортификации в том плане, что сразу наносились удары", - рассказал он.

По словам военного, оккупантам для того, чтобы ВСУ не смогли и дальше зайти на территорию РФ или выстроить фортификации, поставили задачу, кроме масштабной информационной кампании, занять эту территорию.

"Наступательным действиям врага (в Харьковской области 10 мая, - ред) предшествовала масштабная информационная кампания. Вспоминаем, как они нагнетали ситуацию на этом направлении. Задание, которое ставилось перед оккупантами - оттянуть наши резервы и ресурсы. Хотя, на самом деле, они там пытались улучшить положение их войск. Потому что, если мы понаблюдаем, откуда они наступали, то это знаменитое Шебекино", - напомнил Тимочко.

Ситуация в приграничной части Харьковской области

Харьковская область граничит с Белгородской областью РФ. В последние недели российские пропагандисты развернули информационную кампанию о наступлении на Харьков.

В частности, 10 мая, российские войска начали массированно обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области, в частности Волчанск и села из артиллерии, КАБами, также границу пытались прорвать и вражеские ДРГ. В Минобороны Украины заявили о попытке прорыва границы российскими войсками. Президент Владимир Зеленский рассказал, что наступление РФ в Харьковской области удалось отбить.

В первые часы после активизации РФ на карте ресурса Deep State, который ведет мониторинг ситуации на фронте, на приграничье, в районе Харьковской области, образовалась "серая зона" со стороны Украины. Первоначально она возникла в районе села Плетеневка. По последним данным, таких "серых зон" в Харьковской области уже две - 52,5 кв.км и 26,5 кв км.