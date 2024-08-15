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Cincinnati Open: Костюк вийшла на Свьонтек, Ястремська і Калініна зачохлили ракетки

Фото: Марта Костюк вийшла в третє коло змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася в 1/8 фіналу турніру в американському Огайо, а її співвітчизниці Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна вилетіли в першому раунді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Cincinnati Open, 1-й раунд

Мухова – Ястремська – 2:0 (7:6, 6:2)

Возняцкі – Калініна – 2:0 (6:2, 6:4)

Cincinnati Open, 2-й раунд

Сан – Костюк – 0:2 (3:6, 5:7)

 

 

Ястремська поступилася чешці Кароліні Муховій. У першому сеті найцікавіше розпочалося зі середини партії, коли шість геймів поспіль завершилися брейками. Зрештою, довелося грати тай-брейк, де українка не реалізувала 5 сетболів і програла.

Такий перебіг подій, вочевидь, вплинув на Ястремську. Так, вона взяла подачу Мухової в дебюті другої партії, але потім віддала три своїх. Як наслідок, українська тенісистка з усього двома пунктами в активі віддала сет усього за 41 хвилину.

 

 

Натомість Калініна в двох партіях поступилася екс-першій ракетці світу Каролін Возняцкі. З двома брейками проти одного данка вже до середини першого сету створила гандикап (4:1). Зрештою, вона ще раз узяла подачу вітчизняної тенісистки та закрила партію.

Другий сет виявився рівнішим. Суперниці йшли нога в ногу аж до десятого гейму. Проте, за рахунку 5:4 на власну користь Возняцкі перейшла в контрнаступ. Вона дотиснула Калініну на чужій подачі та з другої спроби реалізувала матчбол.

Нарешті Костюк розібралася з новозеландкою Лулу Сан. У першому сеті ключовим став шостий гейм. Саме тоді українка зуміла дотиснути опонентку та оформила брейк. Цього виявилося достатньо для успішного завершення партії. А ось другий сет став ще конкурентнішим.

Спершу з брейком повела Костюк (2:0), але Сан спромоглася на камбек. Згодом ця історія повторилася. Здавалося, що тай-брейк буде неминучим. Однак, в одинадцятому геймі українська тенісистка ще раз виграла на подачі новозеландки та відразу ж закрила партію і матч на своїй. У наступному колі Костюк зустрінеться з полькою Ігою Свьонтек.

До слова, раніше Костюк погіршила становище в рейтингу WTA.

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ТенісМарта КостюкДаяна Ястремська