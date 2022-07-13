ЧВК "Вагнера", "Редут" и "собянинский полк". Как РФ собирает наемников в Украину

По данным журналистов, в Украине воюют наемники, которые ранее были в странах Африки, Ливии, Сирии и на Донбассе. Также сюда перебрасывают боевиков, которых набрали уже после начала полномасштабного вторжения в рамках так называемой "скрытой мобилизации".

ЧВК "Редут"

Эта частная военная компания до начала войны в Украине почти не упоминалась в сети или СМИ. Ранее отряды этой ЧВК "Илимовцы", "Хулиганы", "Волки", "Морпехи" и "Топоры" занимались исключительно охраной объектом за рубежом.

После начала войны бойцы "Редута" отправились в Украину, а менеджмент ЧВК начал в спешке формировать новые отряды наемников. ЧВК собирала людей из "черных списков", не прошедших собеседование в компанию, либо из нее уволенных.

По информации СМИ, "Редут" принадлежит Главному разведуправлению Минобороны России и работает вместе с обычными войсками. Боевики этой ЧВК в начале войны зашли на территорию Украины из Белоруси и находились в Киевской области до конца марта. Позже их перебросили на Донбасс.

"Весь Луганск и Донецк были в подразделениях от "Редута". Пока мы работали на харьковском направлении, другие "редутовцы" зашли через Белоруссию и двигались на Киев. И мы друг друга даже не знаем: нас же тут куча разных", - сказал один из бойцов ЧВК.

ЧВК "Вагнер"

Эта частная компания широко известна не только в России, но теперь уже в и Украине. Изначально "вагнеровцы" не привлекались к войне. Причиной этому журналисты называют конфликт главы ЧВК Евгения Пригожина с Минобороны и даже Владимиром Путиным.

Однако после больших потерь "Вагнер" все же отправили в Украину. Военные и командиры набирали солдат под брендом ЧВК, но на фронт их отправляли с отрядами армии РФ.

"Там (в Минобороны РФ, - ред.) фактически сказали, что нужен бренд, потому что он раскручен - а под бренд мы будем набирать сами", - объяснил источник "Медузы".

В апреле на войну в Украину оправились и ветераны "Вагнера". Их отряд назвали "Лига". Группа профессиональных наемников отправилась в Украину "не по приказу, а по идеологическим соображениям".

"В "оркестре" много людей украинского происхождения: Лисичанск, Попасная, Славянск. И они пошли уничтожать укропов только по принципу "посчитаться за своих". Вот у меня один товарищ сейчас завалил уже больше ста укропов: у него больше сотни зарубок на винтовке на снайперской. И до конца войны он рассчитывает на 500", - сказал источник.

"Лигу ветеранов" привлекают к боям точечно. Отмечается, что именно "вагнеровцы" участвовали в боях за Попасную.

"Собянинский полк"

Также в России начали формировать так называемые "добровольческие батальоны" при каждом крае или области. Свой полк создали и в Москве, который финансируется из бюджета города. Устраиваются в него мужчины из других регионов.

Руководит набором так называемый "глава армии ДНР" Роман Высоцкий с позывным "Болгарин".

Вербуя наемников, командиры утверждают, что кроме зарплаты будут также доплачивать от мэра Москвы Сергея Собянина.