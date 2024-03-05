Чверть власників сертифікатів "єВідновлення" використали їх на придбання нового житла, - Шуляк

За її словами, загальна сума коштів, використаних українцями на нове житло, перевищила 2 млрд гривень. Ще на майже 1 млрд гривень власники 446 житлових сертифікатів кошти забронювали. Це означає, що вони вже визначились з об‘єктом і протягом 30 днів мають укласти угоду купівлі - продажу.

“Ми бачимо дуже позитивну динаміку - на початку січня родина з Гостомелю обміняла свій житловий сертифікат на купівлю таунхаусу в Бучі, на початку лютого нові домівки за кошти "єВідновлення" придбали перші 500 родин, а ще через місяць їх кількість зросла вдвічі, тобто кількість родин, що отримали нове житло замість знищеного по програмі "єВідновлення" перевищила одну тисячу. Вочевидь, українці дуже чекали такої можливості і тепер вони активно її використовують”, - повідомила Шуляк.

Вона також зазначила, що найбільше постраждалі внаслідок російської агресії власники нерухомості купують нове житло на Київщині, де сума всіх укладених угод вже перевищила 1 млрд гривень.

Друге місце посідає місто Київ, де використали сертифікатів на загальну суму 413 млн гривень. На третьому місці опинилась Харківщина, де сума використаних сертифікатів перевищила 185 млн гривень.

Найбільшу кількість угод, укладених в обмін на сертифікат "єВідновлення", зафіксовано в категорії придбання квартир у багатоповерхових будинках - 684. А приватні будинки завдяки програмі компенсацій купили 202 власники житлових сертифікатів. Більшість угод - вторинний ринок, зазначила Шуляк.

Кількість угод на первинному ринку також зростає - станом на сьогодні це вже 16 угод, хоча раніше їх були одиниці. Щоправда, незабаром угод на первинці може побільшати, оскільки минулого місяці житлові сертифікати "єВідновлення" дозволили використовувати у поєднанні з можливостями програми державної іпотеки "єОселя".

Шуляк додала: завдяки програмі "єВідновлення" нове житло придбало вже 10% українців, які подавали на це заявку. За її словами, це - найкраще свідчення, що програма працює. Тому українцям слід активніше використовувати її можливості.

Алгоритм отримання сертифіката

Подати за допомогою порталу або застосунку Дія інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;

Подати заяву за компенсацію через портал або застосунок Дія, через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або у нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об’єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться;

Дочекатися, доки житло обстежить комісія - це відбудеться протягом 30 днів. Вона і винесе рішення про надання компенсації;

Отримати у застосунку Дія житловий сертифікат;

Вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в Дії. Протягом 5 робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання;

Припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

Нагадаємо, 1 серпня 2023 року програму компенсацій "єВідновлення" розширили для власників знищеного житла. Станом на сьогодні українці подали на це 10772 заяв і 7141 заяв вже відпрацьовано.