Четверть владельцев сертификатов "єВідновлення" использовали их на приобретение нового жилья, - Шуляк

По ее словам, общая сумма средств, использованных украинцами на новое жилье, превысила 2 млрд. гривен. Еще почти на 1 млрд гривен владельцы 446 жилищных сертификатов средства забронировали. Это означает, что они уже определились с объектом и в течение 30 дней должны заключить сделку купли-продажи.

“Мы видим очень положительную динамику - в начале января семья из Гостомеля обменяла свой жилищный сертификат на покупку таунхауса в Буче, в начале февраля новые дома за средства "єВідновлення" приобрели первые 500 семей, а еще через месяц их количество выросло вдвое, то есть количество семей, получившие новое жилье вместо уничтоженного по программе "єВідновлення" превысило одну тысячу. Очевидно, что украинцы очень ждали такой возможности и теперь они активно ее используют”, - сообщила Шуляк.

Она также отметила, что больше всего пострадавшие в результате российской агрессии владельцы недвижимости покупают новое жилье в Киевской области, где сумма всех заключенных соглашений уже превысила 1 млрд гривен.

Второе место занимает город Киев, где использовали сертификаты на общую сумму 413 млн. гривен. На третьем месте оказалась Харьковщина, где сумма использованных сертификатов превысила 185 млн. гривен.

Наибольшее количество сделок, заключенных в обмен на сертификат "єВідновлення", зафиксировано в категории приобретения квартир в многоэтажных домах - 684. А частные дома благодаря программе компенсаций купили 202 владельца жилых сертификатов. Большинство сделок - вторичный рынок, отметила Шуляк.

Количество сделок на первичном рынке также растет - по состоянию на сегодня это уже 16 сделок, хотя раньше их были единицы. Правда, вскоре сделок на первичке может прирастить, поскольку в прошлом месяце жилищные сертификаты "єВідновлення" позволили использовать в сочетании с возможностями программы государственной ипотеки "єОселя".

Шуляк добавила, что благодаря программе "єВідновлення" новое жилье приобрело уже 10% украинцев, которые подавали на это заявку. По ее словам, это лучшее свидетельство, что программа работает. Поэтому украинцам следует активнее использовать его возможности.

Алгоритм получения сертификата

Подать с помощью портала или приложения Дія информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье;

Подать заявление за компенсацию через портал или приложение Действие, через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или у нотариуса. Перед подачей заявления через ЦПАУ убедитесь, что объект зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без этого получить компенсацию не получится;

Дождаться, пока жилье обследует комиссия - это произойдет в течение 30 дней. Она и вынесет решение о предоставлении компенсации;

Получить в приложении Дія жилищный сертификат;

Выбрать новое жилье и забронировать средства на него в Дії. В течение 5 рабочих дней в приложении поступит подтверждение о бронировании;

Прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформление сделки купли-продажи. В течение 5 дней денежные средства поступят продавцу.

Напомним, 1 августа 2023 года программу компенсаций "єВідновлення" расширили для владельцев уничтоженного жилья. На сегодня украинцы подали на это 10772 заявлений и 7141 заявлений уже отработано.