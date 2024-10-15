Чутливі теми. Нацрада закликала "коректно" висвітлювати мобілізацію та ТЦК

Українські ЗМІ закликали "коректно" висвітлювати мобілізацію та діяльність ТЦК. Ці теми назвали чутливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

"Національна рада закликає медіа до коректного та професійного підходу у висвітленні чутливих тем, зокрема процесу мобілізації та діяльності ТЦК. Ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога", - йдеться у повідомленні.

У Нацраді зазначили, що ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації та діяльності ТЦК, щоб знизити обороноздатність країни.

За даними нацпроєкту із медіаграмотності "Фільтр", російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду 1,6 млрд доларів. Переважно інформаційні зусилля РФ спрямовані на українську аудиторію.

У Нацраді наголошують, що насамперед російська пропаганда намагається:

просувати через медіа дезінформацію, пов’язану із мобілізаційними процесами в Україні;

маніпулювати громадською думкою, прагнучи дискредитувати українські державні інституції й армію;

дезорієнтувати та залякати населення, розколоти суспільство через вигадані суперечки та вигадливі наративи дезінформації і, як наслідок, знизити міжнародну підтримку України.

Національна рада закликає українські медіа ретельно вивчати джерела, зокрема й іноземні, у разі висвітлення суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК "обережно" використовувати цитати, здійснювати фактчекінг.