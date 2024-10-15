Чутливі теми. Нацрада закликала "коректно" висвітлювати мобілізацію та ТЦК
Українські ЗМІ закликали "коректно" висвітлювати мобілізацію та діяльність ТЦК. Ці теми назвали чутливими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
"Національна рада закликає медіа до коректного та професійного підходу у висвітленні чутливих тем, зокрема процесу мобілізації та діяльності ТЦК. Ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога", - йдеться у повідомленні.
У Нацраді зазначили, що ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації та діяльності ТЦК, щоб знизити обороноздатність країни.
За даними нацпроєкту із медіаграмотності "Фільтр", російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду 1,6 млрд доларів. Переважно інформаційні зусилля РФ спрямовані на українську аудиторію.
У Нацраді наголошують, що насамперед російська пропаганда намагається:
- просувати через медіа дезінформацію, пов’язану із мобілізаційними процесами в Україні;
- маніпулювати громадською думкою, прагнучи дискредитувати українські державні інституції й армію;
- дезорієнтувати та залякати населення, розколоти суспільство через вигадані суперечки та вигадливі наративи дезінформації і, як наслідок, знизити міжнародну підтримку України.
Національна рада закликає українські медіа ретельно вивчати джерела, зокрема й іноземні, у разі висвітлення суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК "обережно" використовувати цитати, здійснювати фактчекінг.
Рейди ТЦК
Нагадаємо, останніми днями в Україні активізувалися рейди співробітників територіальних центрів комплектування. Так, співробітники ТЦК перевіряли документи після концентру гурту "Океан Ельзи" у Києві.
Також співробітники ТЦК також провели рейди у Черкасах, Львові, Хмельницькому, Одеси, Дніпрі та інших містах. ТЦК та поліція навідалися на курорти, у ресторани, на розважальні заходи. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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