ua en ru
Вт, 15 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Чувствительные темы. Нацсовет призвал "корректно" освещать мобилизацию и ТЦК

Киев, Вторник 15 октября 2024 15:05
UA EN RU
Чувствительные темы. Нацсовет призвал "корректно" освещать мобилизацию и ТЦК Фото: СМИ в Украине призвали "корректно" освещать мобилизацию и ТЦК (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские СМИ призвали "корректно" освещать мобилизацию и деятельность ТЦК. Эти темы назвали чувствительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

"Национальный совет призывает медиа к корректному и профессиональному подходу в освещении чувствительных тем, в частности процесса мобилизации и деятельности ТЦК. Эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активной фокусировки и распространения фейков со стороны врага", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что враг активно пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации и деятельности ТЦК, чтобы снизить обороноспособность страны.

По данным нацпроекта по медиаграмотности "Фильтр", российские власти заложили в госбюджете на пропаганду 1,6 млрд долларов. В основном информационные усилия РФ направлены на украинскую аудиторию.

В Нацсовете отмечают, что в первую очередь российская пропаганда пытается:

  • продвигать через медиа дезинформацию, связанную с мобилизационными процессами в Украине;
  • манипулировать общественным мнением, стремясь дискредитировать украинские государственные институции и армию;
  • дезориентировать и запугать население, расколоть общество из-за вымышленных споров и вычурных нарративов дезинформации и, как следствие, снизить международную поддержку Украины.

Национальный совет призывает украинские медиа тщательно изучать источники, в том числе иностранные, в случае освещения противоречивого случая задержания человека представителями ТЦК "осторожно" использовать цитаты, осуществлять фактчекинг.

Рейды ТЦК

Напомним, в последние дни в Украине активизировались рейды сотрудников территориальных центров комплектования. Сотрудники ТЦК проверяли документы после концентра группы "Океан Эльзы" в Киеве.

Также сотрудники ТЦК провели рейды в Черкассах, Львове, Хмельницком, Одессе, Днепре и других городах. ТЦК и полиция посетили курорты, рестораны, развлекательные мероприятия. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Национальный совет по телевидению и радиовещанию Мобилизация в Украине
NEWS
В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники
В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам