Чувствительные темы. Нацсовет призвал "корректно" освещать мобилизацию и ТЦК
Украинские СМИ призвали "корректно" освещать мобилизацию и деятельность ТЦК. Эти темы назвали чувствительными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
"Национальный совет призывает медиа к корректному и профессиональному подходу в освещении чувствительных тем, в частности процесса мобилизации и деятельности ТЦК. Эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активной фокусировки и распространения фейков со стороны врага", - говорится в сообщении.
В Нацсовете отметили, что враг активно пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации и деятельности ТЦК, чтобы снизить обороноспособность страны.
По данным нацпроекта по медиаграмотности "Фильтр", российские власти заложили в госбюджете на пропаганду 1,6 млрд долларов. В основном информационные усилия РФ направлены на украинскую аудиторию.
В Нацсовете отмечают, что в первую очередь российская пропаганда пытается:
- продвигать через медиа дезинформацию, связанную с мобилизационными процессами в Украине;
- манипулировать общественным мнением, стремясь дискредитировать украинские государственные институции и армию;
- дезориентировать и запугать население, расколоть общество из-за вымышленных споров и вычурных нарративов дезинформации и, как следствие, снизить международную поддержку Украины.
Национальный совет призывает украинские медиа тщательно изучать источники, в том числе иностранные, в случае освещения противоречивого случая задержания человека представителями ТЦК "осторожно" использовать цитаты, осуществлять фактчекинг.
Рейды ТЦК
Напомним, в последние дни в Украине активизировались рейды сотрудников территориальных центров комплектования. Сотрудники ТЦК проверяли документы после концентра группы "Океан Эльзы" в Киеве.
Также сотрудники ТЦК провели рейды в Черкассах, Львове, Хмельницком, Одессе, Днепре и других городах. ТЦК и полиция посетили курорты, рестораны, развлекательные мероприятия. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.