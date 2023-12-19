Чутками метро повниться. Як працює та що кажуть про підземку Києва після НП

При підготовці матеріалу використовувалися інформація з Telegram-каналу Київської міської державної адміністрації (КМДА), заяви мера Віталія Кличка, начальника київського метрополітену Віктора Брагінського, голови Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, повідомлення "Київського метрополітену".

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Що трапилося на синій гілці

Перекриття аварійної ділянки синьої гілки між станціями "Деміївська" та "Теремки" спочатку оголосили на 9 грудня. Через необхідність термінового ремонту тунелю. Планувалося, що до закінчення робіт тут буде повністю зупинено рух поїздів.

Це вимушений крок, щоб уникнути позаштатної ситуації і не наражати пасажирів на небезпеку. Офіційне формулювання: нерівномірне розущільнення, віброповзучість навколо грунтового масиву та навантаження призвели до загрози обвалу тунельних споруд.

"Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в заплаві річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, за штучного водозниження. За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимутьсяна поверхні", - зазначили у КМДА.

Проте плани довелося зсунути і рух зупинили вже 8 грудня. Тоді ж у мережі з'явилися кадри того, як стрімко затоплювало перегін між "Деміївською" та "Либідською".

Як розповів начальник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський, працівники метро після ранкової години пік помітили нові тріщини. Тому було ухвалено рішення з 13:45 зупинити рух на відрізку "Деміївська" - "Голосіївська" - "Васильківська" - "Виставковий центр" - "Іподром" - "Теремки". Потяги синьої гілки продовжували курсувати між станціями "Героїв Дніпра" - "Либідська".

Як стало відомо, тунель почав протікати ще у листопаді. За словами голови Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, аварійна ділянка знаходиться між станціями "Деміївська" та "Либідська". Просідання грунту фіксувалося теж з кінця листопада, потім тріщини розширилися і будь-якої миті міг статися обвал.

Причини аварії та терміни ремонту

Серед можливих причин вирізняють три.

"Перша - генпідрядник проробив неякісно роботу. Друга - тунель знаходиться у заплаві річки Либідь, тобто за оправою тунелю знаходиться вода... Тобто може вплинуло те, що Либідь дала свій притік. І третя - геологічні умови, стік, плавуни... тут торфовища", - зазначив Віктор Брагінський.

Щоб визначити точну причину, треба пробурити свердловини. Очікується, що перший звіт з геології та геодезії буде найближчими тижнями, після чого тунель розкриють. За словами Брагінського, фахівці мають дістатися тунелю та з'ясувати, чи виконав підрядник норми, передбачені проектом, у тому числі гідроізоляцію та хімзакріплення.

В рамках робіт на поверхні треба вирити котлован приблизно 20х10 метрів. Остаточні висновки можна буде зробити приблизно за два місяці, додав Брагінський.

Мер Віталій Кличко наголошує, що озвучений термін у півроку на усунення аварії, ремонт та запуск поїздів є орієнтовним.

"Може, це займе кілька місяців, не більше, ніж шість місяців, але може і більше... Півроку - це приблизний термін закриття станцій метро", - зазначив він.

Тим часом столична прокуратура порушила кримінальну справу та розслідує службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Минулого тижня на КП "Київський метрополітен", "Метробуд" та у структурних підрозділах КМДА пройшли обшуки. Слідство встановлює, хто несе відповідальність за розгерметизацію та затоплення тунелю.

Фото: затоплений тунель метро (facebook.com/pgo.gov.ua)

Як заявили в Офісі генпрокурора, після огляду аварійної ділянки експерти взялися до детального аналізу проектної, будівельної та іншої документації.

Сьогодні поліція разом із експертами провела додатковий огляд тунелю між станціями метро "Деміївська" - "Либідська", поверхні, русла річки Дніпро. Також у рамках кримінального провадження призначено комплексну будівельно-технічну експертизу.

Також поліція показала фото з місця огляду.

Фото: огляд аварійної ділянки (facebook.com/UA.KyivPolice)

Як зараз працює синя гілка

Поїзди між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська" курсують за графіком. А з 13 грудня на відрізку "Теремки" - "Деміївська" запустили човниковий рух. Тобто поїзди ходять по кожному із двох шляхів за принципом фунікулера. Інтервал - 13 та 17 хвилин.

"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення чергових на станції, які інформуватимуть про напрям руху поїзда безпосередньо на платформі. Працівники метрополітену можуть регулювати прохід пасажирів на станції, щоб уникнути скупчень людей на платформах", - попередили у "Київському метрополітені".

На станціях також розмістили навігаційні матеріали із зазначенням режиму роботи та графіка човникового руху.

Фото: режим роботи станцій та графік руху (КП "Київський метрополітен")

Зазначимо, всі станції також цілодобово працюють як укриття на випадок повітряних тривог.

Наземні дублюючі маршрути

Щоб не допустити транспортного колапсу, на дублюючі маршрути, вивели 77 автобусів і 20 тролейбусів. Згідно з розрахунками, вони здатні перевезти 14-15 тисяч осіб на годину. У той час як метрополітен на цій ділянці перевозив близько 12 тисяч пасажирів за годину.

Крім того, на Голосіївському проспекті та вулиці Васильківській внесли зміни до роботи світлофорів, щоб громадський транспорт мав пріоритетне право на проїзд. З 11 грудня на вулиці Васильківській та Либідській площі запрацювала відокремлена смуга.

Пасажири можуть скористатися наступним транспортом:

автобус №2-М "Кібернетичний центр - ст. м. "Теремки" - ст. м. "Либідська" (інтервал 1 хвилина)

Фото: схема автобусного маршруту №2-М (t.me/kyivpasstrans)

тролейбус №43-К "Кібернетичний центр - ст. м. "Либідська" (інтервал 3 хвилини)

Фото: схема тролейбусного маршруту №43-К (t.me/kyivpasstrans)

маршрут автобуса №38-Д продовжено до ст. м. "Либідська" (інтервал 17 хвилин)

Фото: схема автобусного маршруту №38-Д (t.me/kyivpasstrans)

автобус №60 ст.м. "Либідська" - ст.м. "Деміївська" (інтервал 6-7 хвилин)

Фото: схема автобусного маршруту №60 (t.me/kyivpasstrans)

Як і раніше, можна доїхати з "Теремків" до "Либідської" на маршрутках №801, 825, 416, 739, 791, 812, 718, 729.

Чи є компенсація за проїзд?

Із 18 грудня запрацювала система компенсацій за проїзд. Тепер пасажири, які через ситуацію на синій гілці змушені пересідати на комунальні автобуси чи тролейбуси, платять лише по 8 гривень (стандартна вартість проїзду) за маршрутом від "Теремків" до будь-якої іншої станції метро.

Важливе уточнення: компенсуються поїздки на маршрутах №2-м, №60 та №43-к та додаткові на синій гілці метро.

Наприклад, якщо скористатися автобусом №2 від "Теремків" до "Либідської", а потім на метро доїхати до центру Києва, то одна з двох поїздок повернеться на карту. Навіть якщо було дві чи три вимушені пересадки, все одно оплачується одна поїздка за умови, що час у дорозі не перевищує 2 години.

Фото: як працює система компенсацій (facebook.com/kyivmetro)

Система компенсацій діє для пластикової та цифрової транспортної картки, а також згенерованих із поїздок QR-квитків. При цьому необхідно валідувати картку при кожній пересадці у звичайному режимі. Зайві списані поїздки повертаються наступного дня.

За першу добу пасажирам повернули майже 18,5 тисячі поїздок. Загальна сума компенсації склала понад 110 тисяч гривень.

Біля метро "Деміївська" просів грунт. Що відомо та чи є загрози

На вихідних у мережі з'явилися фото та відео тріщин на асфальті біля станції метро "Деміївська". Як стало відомо - через просідання грунту.

Фото: просідання грунту біля метро "Деміївська" (facebook.com/kyivmetro)

З цієї причини обмежений рух на смузі з'їзду на Лобановському проспекті. Проте грунт просів ще до часткової зупинки синьої гілки на ремонт.

Як заявили у КМДА, критичних змін не зафіксовано. Стан перегінного тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" стабілізовано та повністю під контролем. Нових деформацій та тріщин не спостерігається.

За словами директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, біля станції метро знаходяться лише тимчасові споруди, і їх буде демонтовано на час ремонтних робіт на тунелі. Загрози для їхньої раптової руйнації теж немає.

Також повідомляється, що свердловини над аварійною ділянкою вже пробурили, результати геологічного дослідження будуть готові протягом двох тижнів. Потім фахівці оцінять просідання грунту та ситуацію в самому тунелі.

"Прокляття" синьої гілки. Ще дві станції можуть закрити?

Головний інженер КП "Київський метрополітен" Віктор Виговський казав, що деякі проблеми є і на інших станціях. Зокрема, частина перегонів побудована у піщаних ґрунтах та у безпосередній близькості від поверхневих вод, але у метро знають, як з ними працювати. Головне - там немає загрози раптовій аварії, як на "Деміївській".

Напередодні видання "Телеграф" опублікувало відповідь заступника начальника КП "Київський метрополітен" Дмитра Пінчука на свій інформаційний запит про стан інших станцій. За його словами, у зв'язку зі зносом необхідний плановий капітальний ремонт тунелів між "Почайною" та "Тарасом Шевченком". За ділянкою ведеться постійний нагляд, і безпеці пасажирів нічого не загрожує.

На основі цих даних вийшла новина із заголовком про можливе закриття ще однієї ділянки на синій гілці. Сьогодні на офіційному Telegram-каналі столичного метро опублікували спростування.

"Закриття перегону між станціями метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" на час проведення планового ремонту не планується", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що плановий ремонт пройде влітку 2024 року.

"Закликаємо медіа не розповсюджувати неправдиву інформацію. Фахівці "Київського метрополітену" ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній підземки. Особливо на тих, які збудовані у складних інженерно-геологічних та гідрогеологічних умовах", - додали у столичному метро.

Міст Метро два роки як "втомився". Чи є загроза для червоної гілки

Питання роботи метрополітену почали коментувати і у Київраді. Голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко в ефірі телемарафону припустив обмеження роботи червоної гілки. Причина - аварійний стан мосту Метро, що з'єднує правий берег із лівим через Дніпро.

За його словами, міст в аварійному стані щонайменше два роки, і лише зараз заклали кошти на капітальний ремонт.

"Якщо покаже експертиза, що міст метро треба буде закривати (зараз виділено кошти на розробку проектно-кошторисної документації, створення відповідних пошукових робіт), і якщо буде підтверджено, що він аварійно небезпечний, то, на жаль, буде вимога закрити цей міст, який поєднує два береги", - пояснив Вітренко.

Такий сценарій може стати майже катастрофічним для Києва, оскільки в умовах війни буде порушено сполучення між берегами. Проте, ще до цього начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський казав, що ремонт не вплине на роботу метро.

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заперечує можливість обмежень на червоній гілці. За його словами, сьогодні ведеться розробка проектної документації для посилення мостових опор. Роботи заплановані наступного року.

"Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. Червона гілка метро працюватиме в штатному режимі", - додав він.