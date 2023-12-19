Слухами метро полнится. Как работает и что говорят о подземке Киева после ЧП

При подготовке материала использовались: информация с Telegram-канала Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявления мэра Виталия Кличко, начальника киевского метрополитена Виктора Брагинского, главы Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, сообщения "Киевского метрополитена".

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Что случилось на синей ветке

Перекрытие аварийного участка синей ветки между станциями "Демеевская" и "Теремки" сначала объявили на 9 декабря. Из-за необходимости срочного ремонта перегонного тоннеля. Планировалось, что до окончания работ здесь будет полностью остановлено движение поездов.

Это вынужденный шаг, чтобы избежать внештатной ситуации и не подвергать пассажиров опасности. Официальная формулировка: неравномерное разуплотнение, виброползучесть вокруг грунтового массива и нагрузка привели к угрозе обвала тоннельных сооружений.

"Перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях, при искусственном водоснижении. По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности", - отметили в КГГА.

Однако планы пришлось сместить и движение остановили уже 8 декабря. Тогда же в сети появились кадры того, как стремительно затапливало перегон между "Демеевской" и "Лыбидской".

Как рассказал начальник "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский, работники метро после утреннего часа пик заметили новые трещины. Поэтому было принято решение с 13:45 остановить движение на отрезке "Демеевская" - "Голосеевская" - "Васильковская" - " Выставочный центр" - "Ипподром" - "Теремки". Поезда синей ветки продолжали курсировать между станциями "Героев Днепра" - "Лыбидская".

Как стало известно, тоннель начал протекать еще в ноябре. По словам главы Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, аварийный участок находится между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Просадка грунта фиксировалась тоже с конца ноября, затем трещины расширились и в любой момент мог произойти обвал.

Причины аварии и сроки ремонта

Среди возможных причин выделяют три.

"Первая - генподрядчик проделал некачественно работу. Вторая - тоннель находится в пойме реки Лыбидь, то есть за оправой тоннеля находится вода… То есть может повлияло то, что Лыбидь дала свой приток. И третья - геологические условия, сток, плавуны… здесь торфяники", - отметил Виктор Брагинский.

Для того, чтобы определить точную причину, нужно пробурить скважины. Ожидается, что первый отчет по геологии и геодезии будет в ближайшие недели, после чего тоннель вскроют. По словам Брагинского, специалисты должны добраться до тоннеля и выяснить, выполнил ли подрядчик нормы, предусмотренные проектом, в том числе гидроизоляцию и химзакрепление.

В рамках работ на поверхности нужно вырыть котлован примерно 20х10 метров. Окончательные выводы можно будет сделать примерно через два месяца, добавил Брагинский.

Мэр Виталий Кличко подчеркивает, что озвученный срок в полгода на устранение аварии, ремонт и запуск поездов является ориентировочным.

"Может это займет несколько месяцев, не больше, чем шесть месяцев, но может и больше… Полгода - это примерный срок закрытия станций метро", - отметил он.

Тем временем столичная прокуратура завела уголовное дело и расследует служебную халатность, которая повлекла тяжкие последствия. На прошлой неделе на КП "Киевский метрополитен", "Метрострой" и в структурных подразделениях КГГА прошли обыски. Следствие устанавливает, кто несет ответственность за разгерметизацию и затопление тоннеля.

Фото: затопленный тоннель метро (facebook.com/pgo.gov.ua)

Как заявили в Офисе генпрокурора, после осмотра аварийного участка эксперты взялись за детальный анализ проектной, строительной и другой документации.

Сегодня полиция вместе с экспертами провела допольнительный осмотр тоннеля между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская", поверхности, русла реки Днепр. Также в рамках уголовного производства назначена комплексная строительно-техническая экспертиза.

Также полиция показала фото с места осмотра.

Фото: осмотр аварийного участка (facebook.com/UA.KyivPolice)

Как сейчас работает синяя ветка

Поезда между станциями "Героев Днепра" и "Лыбидская" курсируют по графику. А с 13 декабря на отрезке "Теремки" - "Демеевская" запустили челночное движение. То есть поезда ходят по каждому из двух путей по принципу фуникулера. Интервал - 13 и 17 минут.

"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления дежурных на станции, которые будут информировать о направлении движения поезда непосредственно на платформе. Работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции во избежание скоплений людей на платформах", - предупредили в "Киевском метрополитене".

На станциях также разместили навигационные материалы с указанием режима работа и графика челночного движения.

Фото: режим работы станций и график движения (КП "Киевский метрополитен")

Отметим, все станции также круглосуточно работают как укрытие на случай воздушных тревог.

Наземные дублирующие маршруты

Чтобы не допустить транспортного коллапса, на дублирующие маршруты вывели 77 автобусов и 20 троллейбусов. Согласно расчетом, они способны перевезти 14-15 тысяч человек в час. В то время как метрополитен на данном участке перевозил около 12 тысяч пассажиров в час.

Кроме того, на Голосеевском проспекте и улице Васильковской внесли изменения в работу светофоров, чтобы общественный транспорт имел приоритетное право на проезд. С 11 декабря на улице Васильковской и Лыбидской площади заработала обособленная полоса.

Пассажиры могут воспользоваться следующим транспортом:

автобус №2-М "Кибернетический центр - ст. м. "Теремки" - ст. м. "Лыбидская" (интервал 1 минута)

Фото: схема автобусного маршрута №2-М (t.me/kyivpasstrans)

троллейбус №43-К "Кибернетический центр - ст. м. "Лыбидская" (интервал 3 минуты)

Фото: схема троллейбусного маршрута №43-К (t.me/kyivpasstrans)

маршрут автобуса №38-Д продлен до ст. м. "Лыбидская" (интервал 17 минут)

Фото: схема автобусного маршрута №38-Д (t.me/kyivpasstrans)

автобус №60 ст.м. "Лыбидская" - ст.м. "Демеевская" (интервал 6-7 минут)

Фото: схема автобусного маршрута №60 (t.me/kyivpasstrans)

По-прежнему можно доехать с "Теремков" до "Лыбидской" на маршрутках №801, 825, 416, 739, 791, 812, 718, 729.

Есть ли компенсация за проезд?

С 18 декабря заработала система компенсаций за проезд. Теперь пассажиры, которые из-за ситуации на синей ветке вынуждены пересаживаться на коммунальные автобусы или троллейбусы, платят всего по 8 гривен (стандартная стоимость проезда) по маршруту от "Теремков" до любой другой станции метро.

Важное уточнение: компенсируются поездки на маршрутах №2-м, №60 и №43-к и дополнительные на синей ветке метро.

Например, если воспользоваться автобусом №2-м от "Теремков" до "Лыбидской", а затем на метро доехать в центр Киева, то одна из двух поездок вернется на карту. Даже если было две или три вынужденные пересадки, все равно оплачивается одна поездка при условии, что время в пути не превышает 2 часов.

Фото: как работает система компенсаций (facebook.com/kyivmetro)

Система компенсаций действует для пластиковой и цифровой транспортной карты, а также сгенерированных из поездок QR-билетов. При этом необходимо валидировать карту при каждой пересадке в обычном режиме. Лишние списанные поездки возвращаются на следующий день.

За первые сутки пассажирам вернули почти 18,5 тысяч поездок. Общая сумма компенсации за составила более 110 тысяч гривен.

Возле метро "Демеевская" просел грунт. Что известно и есть ли угрозы

На выходных в сети появились фото и видео трещин на асфальте возле станции метро "Демеевская". Как стало известно - из-за проседания грунта.

Фото: проседание грунта возле метро "Демеевская" (facebook.com/kyivmetro)

По этой причине ограничено движение на полосе съезда на проспект Лобановского. Однако грунт просел еще до частичной остановки синей ветки на ремонт.

Как заявили в КГГА, критических изменений не зафиксировано. Состояние перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" стабилизировано и полностью под контролем. Новых деформаций и трещин не наблюдается.

По словам директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, возле станции метро находятся только временные сооружения, и они будут демонтированы на время ремонтных работ на тоннеле. Угрозы для их внезапного разрушения тоже нет.

Также сообщается, что скважины над аварийным участком уже пробурили, результаты геологического исследования будут готовы в течение двух недель. Затем специалисты оценят проседание грунта и ситуацию в самом тоннеле.

"Проклятие" синей ветки. Еще две станции могут закрыть?

Главный инженер КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский говорил, что некоторые проблемы есть и на других станциях. В частности, часть перегонов построена в песчаных грунтах и в непосредственной близости от поверхностных вод, но в метро знают, как с ними работать. Главное - там нет угрозы внезапной аварии, как на "Демеевской".

Накануне издание "Телеграф" опубликовало ответ замначальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрия Пинчука на свой информационный запрос о состоянии других станций. По его словам, в связи с износом необходим плановый капитальный ремонт тоннелей между "Почайной" и "Тараса Шевченко". За участком ведется постоянный надзор, и безопасности пассажиров ничего не грозит.

На основе этих данных вышла новость с заголовком о возможном закрытии еще одного участка на синей ветке. Сегодня на официальном Telegram-канале столичного метро опубликовали опровержение.

"Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на время проведения планового ремонта не планируется", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что плановый ремонт пройдет летом 2024 года.

"Призываем медиа не распространять ложную информацию. Специалисты "Киевского метрополитена" ведут постоянный надзор за состоянием туннельных сооружений на всех участках линий подземки. Особенно на тех, которые построены в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях", - добавили в столичном метро.

Мост Метро два года как "устал". Есть ли угроза для красной ветки

Вопросы работа метрополитена начали комментировать и в Киевсовете. Глава постоянной комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко в эфире телемарафона допустил ограничение работы красной ветки. Причина - аварийное состояние моста Метро, соединяющего правый берег с левым через Днепр.

По его словам, мост в аварийном состоянии по меньшей мере два года, и в только сейчас заложили средства на капитальный ремонт.

"Если покажет экспертиза, что мост метро нужно будет закрывать (сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ), и если будет подтверждено, что он аварийно опасный, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, соединяющий два берега", - объяснил Витренко.

Такой сценарий может стать чуть ли не катастрофичным для Киева, поскольку в условиях войны будет нарушено сообщение между берегами. Однако еще до этого начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский говорил, что ремонт не повлияет на работу метро.

Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор опровергает возможность ограничений на красной ветке. По его словам, на сегодня ведется разработка проектной документации для усиления мостовых опор. Работы запланированы на следующий год.

"Отмечаю, на работу метрополитена выполнение работ не повлияет. Красная ветка метро будет работать штатном режиме", - добавил он.