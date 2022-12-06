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Слышало полгорода. В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв, - Федоров

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Мелитополь, Вторник 06 декабря 2022 07:32
Слышало полгорода. В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв, - Федоров Фото: В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 6 декабря был слышен звук мощного взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Утреннее бавовнятко для оккупантов в Мелитополе", - отметил мэр.

Согласно данным, обнародованным Федоровым, в одном из микрорайонов раздался взрыв, который слышало полгорода.

Чиновник добавил, что пока все подробности уточняются.

Напомним, в Генштабе проинформировали, что украинские военные 5 декабря отразили все атаки врага на Донбассе.

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