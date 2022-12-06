Слышало полгорода. В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв, - Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 6 декабря был слышен звук мощного взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Утреннее бавовнятко для оккупантов в Мелитополе", - отметил мэр. Согласно данным, обнародованным Федоровым, в одном из микрорайонов раздался взрыв, который слышало полгорода. Чиновник добавил, что пока все подробности уточняются.