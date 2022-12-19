UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чули у різних районах. У Мелітополі стався сильний вибух

Фото: у Мелітополі стався сильний вибух (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 19 грудня, у Мелітополі повідомили про вибух. Він був такої сили, що його чути у різних районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Мелитополь.

"У Мелітополі жителі міста повідомляють про поодинокий вибух. Чули його у різних районах міста", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в деяких у будинки від вибухової хвилі вібрували вікна.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 грудня, під Мелітополем у Запорізькій області пролунали звуки вибухів. Мер міста повідомив, що один з мостів у Мелітополі зазнав пошкоджень.

Українським військовим вдалося атакувати декілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них є база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольЗапорожская областьВибух