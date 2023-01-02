Чули навіть в Урзуфі. В Бердянську повідомляють про вибухи

"В Бердянську нічого не відбувається. Звук "нічого" гарно чули за 35 кілометрів в Урзуфі. Мабуть, просто петарди", - розповів він.

Як пише "Бердянск Сейчас", рашисти написали на своїх каналах, що вони знищили БПЛА.