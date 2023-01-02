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Чули навіть в Урзуфі. В Бердянську повідомляють про вибухи

Фото: у Бердянську повідомляють про вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 2 січня, у Бердянську повідомляють про вибухи. Їх чули в Урзуфі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Бердянську нічого не відбувається. Звук "нічого" гарно чули за 35 кілометрів в Урзуфі. Мабуть, просто петарди", - розповів він.

Як пише "Бердянск Сейчас", рашисти написали на своїх каналах, що вони знищили БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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БердянськВибух