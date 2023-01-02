Слышали даже в Урзуфе. В Бердянске сообщают о взрывах

"В Бердянске ничего не происходит. Звук "ничего" хорошо слышали за 35 километров в Урзуфе. Видимо, просто петарды", - рассказал он.

Как пишет "Бердянск Сейчас", рашисты написали на своих каналах, что они уничтожили БПЛА.