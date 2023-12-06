Чули кілька мікрорайонів. Зранку в Бердянську пролунав гучний вибух

"О 5.15 в місті пролунав гучний вибух, який чуло кілька мікрорайонів", - розповів він.

За його словами, після цього окупанти перекрили рух поблизу Вічного вогню.

"Наразі не пропускають навіть пішоходів", - констатував Федоров.

Ситуація у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря, раніше був найпопулярнішим туристичним курортом. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.

Після цього окупанти вирішили зробити з міста військову базу для своїх потреб. У місті постійно відбуваються вибухи, мішенню яких стають місця розташування окупантів - техніки та живої сили.

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У результаті було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.