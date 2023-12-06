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Чули кілька мікрорайонів. Зранку в Бердянську пролунав гучний вибух

Запоріжжя, Середа 06 грудня 2023 08:20
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Чули кілька мікрорайонів. Зранку в Бердянську пролунав гучний вибух Фото: в Бердянську пролунав гучний вибух 6 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці в середу, 6 грудня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав сильний вибух. Його чули одразу у кількох мікрорайонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"О 5.15 в місті пролунав гучний вибух, який чуло кілька мікрорайонів", - розповів він.

За його словами, після цього окупанти перекрили рух поблизу Вічного вогню.

"Наразі не пропускають навіть пішоходів", - констатував Федоров.

Ситуація у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря, раніше був найпопулярнішим туристичним курортом. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.

Після цього окупанти вирішили зробити з міста військову базу для своїх потреб. У місті постійно відбуваються вибухи, мішенню яких стають місця розташування окупантів - техніки та живої сили.

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У результаті було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.

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