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Слышали несколько микрорайонов. Утром в Бердянске раздался громкий взрыв

Запорожье, Среда 06 декабря 2023 08:20
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Слышали несколько микрорайонов. Утром в Бердянске раздался громкий взрыв Фото: в Бердянске раздался громкий взрыв 6 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в среду, 6 декабря, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел мощный взрыв. Его слышали сразу в нескольких микрорайонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"В 5.15 в городе раздался громкий взрыв, который слышало несколько микрорайонов", - рассказал он.

По его словам, после этого оккупанты перекрыли движение возле Вечного огня.

"Пока не пропускают даже пешеходов", - констатировал Федоров.

Ситуация в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее был популярным туристическим курортом. Город был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года.

После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся места расположения оккупантов - техники и живой силы.

Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В итоге, были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов.

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