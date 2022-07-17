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В Чугуеве могут запретить проезд частного транспорта: в чем причина

Новина українською →
Чугуев, Воскресенье 17 июля 2022 14:23
В Чугуеве могут запретить проезд частного транспорта: в чем причина Фото: В Чугуеве могут запретить проезд частного транспорта (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В центре Чугуева Харьковской области могут запретить движение частного транспорта из-за того, что там скапливается большое количество автомобилей, мешающих работать спасателям и спецтехнике во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Чугуева Галины Минаевой в Telegram.

Владельцев автомобилей просят парковаться вдали от центра города, иначе будет принято решение о запрете частного транспорта в центре.

"Мое вчерашнее вечернее обращение было посвящено недопустимости больших скоплений людей и транспорта в центре города, но уже сегодняшнее утро продемонстрировало, что услышали меня не все жители",- заявила она.

Мэр Чугуева подчеркнула, что ей не хотелось бы принимать такие решения, как перекрытие центра города для движения частного транспорта.

"Однако я буду вынуждена это сделать, если обращения городских властей не будут услышаны, и это отнюдь не пустая причуда - трагические события последних месяцев свидетельствуют, что иногда загромождение улиц лишним транспортом в критический момент препятствует движению спасателей и спецтехники, а ведь стоит чьей-то жизни", - добавила Минаева.

Напомним, утром 16 июля оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев (Харьковская область). В результате атаки есть разрушения, три человека погибли, еще столько же ранены.

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Харьков Чугуев Война России против Украины
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