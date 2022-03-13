Чугуев с 13 марта закрылся на въезд. В город могут попасть местные и гумконвой

С 13 марта Чугуев (Харьковская область) закрылся на въезд. В город могут попасть только люди с местной пропиской и гуманитарные конвои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Чугуевской районной военной администрации.

"Попасть в город можно будет только при наличии подтверждения места регистрации в Чугуеве или документов для сопровождения гуманитарного конвоя", - говорится в сообщении.

Сообщается, для предотвращения проникновения диверсионно-разведывательных противника групп с 13 марта въезд в город Чугуев запрещен.

Напомним, на этой неделе в Чугуевском районе противник нанес удар по частным домам поселка Донец. В результате погибли два человека, в том числе ребенок.

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