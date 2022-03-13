Чугуїв з 13 березня закрився на в'їзд. До міста можуть потрапити місцеві та гумконвой

З 13 березня Чугуїв (Харківська область) закрився на в'їзд. До міста можуть потрапити тільки люди з місцевою пропискою і гуманітарні конвої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Чугуївської районної військової адміністрації.

"Потрапити до міста можна буде тільки за наявності підтвердження місця реєстрації в Чугуєві або документів для супроводу гуманітарного конвою", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, для запобігання проникнення диверсійно-розвідувальних противника груп з 13 березня в'їзд в місто Чугуїв заборонено.

Нагадаємо, цього тижня в Чугуївському районі противник завдав удару по приватних будинках селища Донець. В результаті загинули дві особи, в тому числі дитина.

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