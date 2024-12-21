"Чуєш і не можеш допомогти": ГУР про "перехоплення" ворожих наказів про страту полонених

"Двох наших військовослужбовців взяли в полон. І прямим текстом - "в розход їх". Це було позавчора. Ми відразу ж хлопцям повідомили, що там така ситуація. Це злочинці 27 мотострілецької бригади, першої танкової армії", - заявив він.

Військовий сподівається, що ці російські загарбники будуть знайдені і покарані.

"Такі випадки ("перехоплення" російських наказів про страту українських військових, - ред.) стали дуже частими. Для мене особисто було шокуючим, коли вперше про це почув. Це було на самому початку війни, і це дуже важко. Це, мабуть, один із найважчих моментів у нашій роботі. Коли ти чуєш і не можеш хлопцям допомогти", - розповів він.

За словами розвідника, найбільш ганебний випадок у 21-му столітті - це коли відтинають голову полоненому.

"І це "еліта", 155-та окрема бригада морської піхоти. Я був шокований цією агресією. Це інший світ, інша цивілізація", - розповів він.