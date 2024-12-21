"Чуєш і не можеш допомогти": ГУР про "перехоплення" ворожих наказів про страту полонених

Останнім часом випадки "перехоплення" російських наказів про страту українських полонених стали дуже частими. Це один із найважчих моментів в роботі розвідників.
Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів військовий Головного управління розвідки (ГУР).
"Двох наших військовослужбовців взяли в полон. І прямим текстом - "в розход їх". Це було позавчора. Ми відразу ж хлопцям повідомили, що там така ситуація. Це злочинці 27 мотострілецької бригади, першої танкової армії", - заявив він.
Військовий сподівається, що ці російські загарбники будуть знайдені і покарані.
"Такі випадки ("перехоплення" російських наказів про страту українських військових, - ред.) стали дуже частими. Для мене особисто було шокуючим, коли вперше про це почув. Це було на самому початку війни, і це дуже важко. Це, мабуть, один із найважчих моментів у нашій роботі. Коли ти чуєш і не можеш хлопцям допомогти", - розповів він.
За словами розвідника, найбільш ганебний випадок у 21-му столітті - це коли відтинають голову полоненому.
"І це "еліта", 155-та окрема бригада морської піхоти. Я був шокований цією агресією. Це інший світ, інша цивілізація", - розповів він.
Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було зафіксовано численні випадки розстрілів українських військовополонених, що є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права.
За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у 2024 році кількість таких злочинів майже вдвічі перевищила показники за два попередні роки. Зі 177 підтверджених випадків 109 - були скоєні саме у 2024 році.
Різке зростання кількості страт українських військовополонених з боку російських окупантів вимагає негайної реакції міжнародної спільноти для забезпечення справедливого покарання винних.
Також повідомляється, що ГУР перехоплювало розмови командування РФ, у яких згадувалися накази розстрілювати українських полонених.
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