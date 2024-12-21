"Слышишь и не можешь помочь": ГУР о "перехвате" вражеских приказов о казни пленных

В последнее время случаи "перехвата" российских приказов о казни украинских пленных стали очень частыми. Это один из самых тяжелых моментов в работе разведчиков.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный Главного управления разведки (ГУР).
"Двух наших военнослужащих взяли в плен. И прямым текстом - "в расход их". Это было позавчера. Мы сразу же ребятам сообщили, что там такая ситуация. Это преступники 27 мотострелковой бригады, первой танковой армии", - заявил он.
Военный надеется, что эти российские захватчики будут найдены и наказаны.
"Такие случаи ("перехвата" российских приказов о казни украинских военных, - ред.) стали очень частыми. Для меня лично было шокирующим, когда впервые об этом услышал. Это было в самом начале войны, и это очень тяжело. Это, пожалуй, один из самых тяжелых моментов в нашей работе. Когда ты слышишь и не можешь ребятам помочь", - рассказал он.
По словам разведчика, самый позорный случай в 21-м веке - это когда отсекают голову пленному.
"И это "элита", 155-я отдельная бригада морской пехоты. Я был шокирован этой агрессией. Это другой мир, другая цивилизация", - рассказал он.
Во время полномасштабного вторжения России в Украину были зафиксированы многочисленные случаи расстрелов украинских военнопленных, что является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в 2024 году количество таких преступлений почти вдвое превысило показатели за два предыдущих года. Из 177 подтвержденных случаев 109 - были совершены именно в 2024 году.
Резкий рост количества казней украинских военнопленных со стороны российских оккупантов требует немедленной реакции международного сообщества для обеспечения справедливого наказания виновных.
Также сообщается, что ГУР перехватывало разговоры командования РФ, в которых упоминались приказы расстреливать украинских пленных.
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