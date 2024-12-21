ua en ru
Сб, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Чуєш і не можеш допомогти": ГУР про "перехоплення" ворожих наказів про страту полонених

Субота 21 грудня 2024 08:00
UA EN RU
"Чуєш і не можеш допомогти": ГУР про "перехоплення" ворожих наказів про страту полонених Ілюстративне фото: російські загарбники (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Богдана Лясківська

Останнім часом випадки "перехоплення" російських наказів про страту українських полонених стали дуже частими. Це один із найважчих моментів в роботі розвідників.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів військовий Головного управління розвідки (ГУР).

"Двох наших військовослужбовців взяли в полон. І прямим текстом - "в розход їх". Це було позавчора. Ми відразу ж хлопцям повідомили, що там така ситуація. Це злочинці 27 мотострілецької бригади, першої танкової армії", - заявив він.

Військовий сподівається, що ці російські загарбники будуть знайдені і покарані.

"Такі випадки ("перехоплення" російських наказів про страту українських військових, - ред.) стали дуже частими. Для мене особисто було шокуючим, коли вперше про це почув. Це було на самому початку війни, і це дуже важко. Це, мабуть, один із найважчих моментів у нашій роботі. Коли ти чуєш і не можеш хлопцям допомогти", - розповів він.

За словами розвідника, найбільш ганебний випадок у 21-му столітті - це коли відтинають голову полоненому.

"І це "еліта", 155-та окрема бригада морської піхоти. Я був шокований цією агресією. Це інший світ, інша цивілізація", - розповів він.

Російські загарбники розстрілюють українських військовополонених

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було зафіксовано численні випадки розстрілів українських військовополонених, що є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у 2024 році кількість таких злочинів майже вдвічі перевищила показники за два попередні роки. Зі 177 підтверджених випадків 109 - були скоєні саме у 2024 році.

Різке зростання кількості страт українських військовополонених з боку російських окупантів вимагає негайної реакції міжнародної спільноти для забезпечення справедливого покарання винних.

Також повідомляється, що ГУР перехоплювало розмови командування РФ, у яких згадувалися накази розстрілювати українських полонених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні ГУР
NEWS
Росіяни втратили за добу майже 1900 солдатів та купу техніки, - Генштаб
Росіяни втратили за добу майже 1900 солдатів та купу техніки, - Генштаб
DAILY
Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців