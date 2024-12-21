"Слышишь и не можешь помочь": ГУР о "перехвате" вражеских приказов о казни пленных

В последнее время случаи "перехвата" российских приказов о казни украинских пленных стали очень частыми. Это один из самых тяжелых моментов в работе разведчиков.

"Двух наших военнослужащих взяли в плен. И прямым текстом - "в расход их". Это было позавчера. Мы сразу же ребятам сообщили, что там такая ситуация. Это преступники 27 мотострелковой бригады, первой танковой армии", - заявил он.

Военный надеется, что эти российские захватчики будут найдены и наказаны.

"Такие случаи ("перехвата" российских приказов о казни украинских военных, - ред.) стали очень частыми. Для меня лично было шокирующим, когда впервые об этом услышал. Это было в самом начале войны, и это очень тяжело. Это, пожалуй, один из самых тяжелых моментов в нашей работе. Когда ты слышишь и не можешь ребятам помочь", - рассказал он.

По словам разведчика, самый позорный случай в 21-м веке - это когда отсекают голову пленному.

"И это "элита", 155-я отдельная бригада морской пехоты. Я был шокирован этой агрессией. Это другой мир, другая цивилизация", - рассказал он.