Чуємо про певні випадки: Шмигаль висловився про "бусифікацію" в Україні

"Якісне управління в армії, довіра до командирів, керівного складу наших Збройних сил, - це, звісно, в першу чергу пріоритет і основа того, що люди не будуть боятися йти в Збройні сили та не буде потреби в силовому варіанті мобілізації, про який ми часом чуємо", - сказав Шмигаль.

За словами експрем'єр-міністра, відомо про "певні випадки" силової мобілізації. Але загалом, на його думку, мобілізація відбувається за планом, а до Збройних сил України зараз приходить дуже багато людей.

"Завдання Міністерства оборони - зробити все, щоб ці люди були забезпечені, щоб система в Збройних силах була зорієнтована на українського воїна", - додав він.