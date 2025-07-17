Слышим об определенных случаях: Шмыгаль прокомментировал проблемы с "бусификацией" в Украине

"Качественное управление в армии, доверие к командирам, руководящему составу наших Вооруженных сил, - это, конечно, в первую очередь приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в Вооруженные силы и не будет потребности в силовом варианте мобилизации, о котором мы порой слышим", - сказал Шмыгаль.

По словам экс-премьер-министра, известно об "определенных случаях" силовой мобилизации. Но в целом, по его мнению, мобилизация происходит по плану, а в Вооруженные силы Украины сейчас приходит очень много людей.

"Задача Министерства обороны - сделать все, чтобы эти люди были обеспечены, чтобы система в Вооруженных силах была сориентирована на украинского воина", - добавил он.