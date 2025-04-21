"Чудово справляється зі своєю роботою": Трамп підтримав Гегсета на тлі скандалу з Signal

Новий скандал з главою Пентагону

Нагадаємо, сьогодні газета The New York Times повідомила, що міністр оборони Піт Гегсет 15 березня поділився детальною інформацією про майбутні удари по Ємену в закритому груповому чаті Signal. У ньому брали участь його дружина, брат і особистий адвокат.

Пізніше у Пентагоні назвали фейковою цю публікацію та оголосили інформацію в чаті Signal "несекретною".

"ЗМІ, які ненавидять Трампа, продовжують одержимо знищувати будь-кого, хто прихильний до програми президента Трампа. Цього разу New York Times - і всі інші фейкові новинні агентства, які повторюють їхнє сміття - з ентузіазмом беруть скарги незадоволених колишніх співробітників як єдине джерело для своєї статті", - заявив радник глави Пентагону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.