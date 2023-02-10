Чудове джерело кадрів. Кабмін розглядає ветеранів на керівні посади в Крим

В українському уряді обговорюють питання кадрового резерва для роботи в Криму після деокупації пів острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

"Українські ветерани ідеально підійдуть для управлінських посад у Криму", - заявила вона.

Як повідомила Верещук, сьогодні, 10 лютого, було обговорено питання підготовки кадрового резерву для Криму.

Нагадаємо, що раніше очільниця Мінреінтеграції говорила, що перспектива деокупації Криму засвідчує необхідність вже наразі починати готувати кадри для Криму: правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців. "Колонізатори мають поїхати, колаборанти будуть відповідати за законом, а відібране росіянами майно буде повернуто законним власникам", - підкреслила віцепрем'єр днями раніше.

Раніше генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес сказав, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня 2023 року.

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